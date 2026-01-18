Venezuela: ABD’nin 3 Ocak’taki hava saldırısında 463 ev zarar gördü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD’nin 3 Ocak’ta düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasıyla sonuçlanan askeri müdahale sırasında 463 evin hasar gördüğünü açıkladı.

AA’nın haberine göre, Başkent Caracas’ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Rodriguez, hava saldırılarının yol açtığı yıkıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rodriguez, zarar gören evlerin onarımı için sosyal yardım programının devreye alındığını belirterek halka birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Rodriguez, “En güçlü yanıt, sakinlik ve ihtiyatla hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz, hiçbir güç bizi yenemez” dedi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD’nin askeri müdahalesi sırasında 47 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak günü yerel saatle 02.00 sularında patlama sesleri duyulmuş, savaş uçaklarının bölgede uçtuğu bildirilmişti. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin farklı noktalarındaki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’nun “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı ağır silah bulundurma” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Venezuela yönetimi, saldırının kınanması için uluslararası topluma çağrı yaparken, bazı ülkeler müdahaleyi sert biçimde eleştirdi, bazıları ise ABD’ye destek veren açıklamalar yaptı.