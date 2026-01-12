ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Trump kendini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti

ABD askerlerine Venezuela Başkanı Nicholas Maduro'yu kaçırması talimatı veren ABD Başkanı Donald Trump kendini Venezuela'nın başına atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti.

Trump, 2021 yılında "daha fazla şiddeti özendirme" gerekçesiyle twitter hesabının engellenmesinin ardındaan kurduğu, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Wikipedia'dan alınmış gibi gösterdiği görsel paylaştı.

Görseldeki Trump fotoğrafının altında "Venezuela'nın Başkan Vekili" ifadesi dikkati çekti.

"2026 Ocak itibarıyla görevde" ifadesinin bulunduğu görselde başkan yardımcısı da JD Vance olarak yer aldı.

(Mİ)

donald trump venezuela
