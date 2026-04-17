Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Dersim’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'ün aktardığı habere göre, iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla müfettiş görevlendirildiği belirtildi. Tuncay Sonel’in halen İçişleri Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yaptığı biliniyor.

İddialar

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski polis Gökhan Ertok savcılıkta verdiği ifadede, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun verdiğini söylemişti. Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini de kaydetmişti.

İddialarla ilgili Gökhan Ertok tutuklanırken Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku dosyasında daha önce soruşturma yeniden açılmış, Dersim merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Söz konusu operasyon kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

