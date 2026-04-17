KADIN
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 11:20 17 Nisan 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 11:39 17 Nisan 2026 11:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

İddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla müfettiş görevlendirildiği belirtildi. Tuncay Sonel’in halen İçişleri Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yaptığı biliniyor.

BİA Haber Merkezi

Dersim’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'ün aktardığı habere göre, iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla müfettiş görevlendirildiği belirtildi. Tuncay Sonel’in halen İçişleri Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yaptığı biliniyor.

İddialar

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski polis Gökhan Ertok savcılıkta verdiği ifadede, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun verdiğini söylemişti. Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini de kaydetmişti.

İddialarla ilgili Gökhan Ertok tutuklanırken Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku dosyasında daha önce soruşturma yeniden açılmış, Dersim merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Söz konusu operasyon kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?
16 Nisan 2026
Gülistan Doku soruşturması: Erdoğan Elaldı tutuklandı
16 Nisan 2026

Gülistan Doku Gülistan Doku eylemleri Gülistan Doku davası Tuncay Sonel
ilgili haberler
Gülistan Doku soruşturması: Erdoğan Elaldı tutuklandı
16 Nisan 2026
Kadınlar adliye önlerinde: Gülistan Doku dosyası aydınlatılsın
16 Nisan 2026
Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi adliyeye sevk edildi
16 Nisan 2026
Şahidê bûyera Gulistan Dokuyê: Dema hat kuştin ez di wesayîtê de bûm
16 Nîsan 2026
Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?
16 Nisan 2026
“Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel’dir”
15 Nisan 2026
