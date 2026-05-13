TÜİK: Ortalama hane küçüldü, yalnız yaşayanların oranı arttı

Türkiye’de aile yapısına ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Aile, 2025” bültenine göre, ortalama hanehalkı büyüklüğü son 17 yılda önemli ölçüde azalarak 3,08 kişiye düştü. Tek kişilik haneler ve tek ebeveynli ailelerde artış yaşanırken, geniş ailelerin oranı geriledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, 2026-2035 dönemi de “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak belirlendi. Ayrıca her yıl mayıs ayının son haftasının “Milli Aile Haftası” olarak kutlanmasına karar verildi.

Haneler küçülüyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’de 2008 yılında ortalama 4 kişi olan hanehalkı büyüklüğü, 2025’te 3,08 kişiye geriledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olurken, en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Dersim oldu.

Tek kişilik yaşam yaygınlaşıyor

2014 yılında yüzde 13,9 olan tek kişilik hanelerin oranı, 2025’te yüzde 20,5’e yükseldi. Tek başına yaşayanların en yoğun olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane olurken, Batman yüzde 11,5 ile son sırada yer aldı.

Tek çekirdek ailelerin oranı da düşüş gösterdi. 2014’te yüzde 67,4 olan oran, 2025’te yüzde 62,7’ye indi. Geniş ailelerin oranı ise yüzde 16,7’den yüzde 13,5’e geriledi.

Tek ebeveynli ailelerde artış

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanelerin oranı son yıllarda belirgin şekilde arttı. 2014’te yüzde 7,6 olan oran, 2025’te yüzde 11,3’e çıktı. Bu hanelerin yüzde 8,5’ini anne ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu.

Tek ebeveynli ailelerin en yoğun olduğu il yüzde 13,8 ile Bingöl oldu.

Her 4 haneden birinde yaşlı var

2025 verilerine göre Türkiye’deki hanelerin yüzde 26,1’inde en az bir yaşlı birey bulunuyor. Tek kişilik hanelerin yüzde 33,2’sini ise yalnız yaşayan yaşlılar oluşturdu.

Yalnız yaşayan yaşlıların büyük çoğunluğunu kadınlar oluştururken, oran yüzde 73,5 olarak kaydedildi.

25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş bireylerin yüzde 70’inin anne ve/veya babasıyla yaşadığı görüldü. TÜİK verilerine göre bu oran içinde erkeklerin payı yüzde 42,6, kadınların payı ise yüzde 27,4 oldu.

Akraba evliliği düşüyor

Türkiye’de akraba evliliği oranı düşüş eğilimini sürdürüyor. 2010 yılında yüzde 5,9 olan oran, 2025’te yüzde 3’e geriledi.

Ancak bazı illerde oranlar yüksek seviyelerde kaldı. Şanlıurfa yüzde 16,9 ile ilk sırada yer alırken, Mardin ve Siirt onu takip etti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre bireylerin yüzde 69’u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Çocuklar yüzde 15,6 ile ikinci sırada yer aldı.

Boşanmalar ve çocuklar

2025 yılında kesinleşen boşanma davaları sonucunda 193 bin 793 çift boşandı. Bu süreçten 191 bin 371 çocuk etkilendi. Çocukların velayetinin yüzde 74,6’sı anneye verildi.

Yoksulluk geniş ailelerde daha yüksek

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre, geniş ailelerin yüzde 27,1’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türkiye genelindeki yoksulluk oranı ise yüzde 20,6 olarak açıklandı.

Konut sorunları sürüyor

2025 yılında nüfusun yüzde 28,8’i sızdıran çatı, nemli duvar veya çürümüş pencere gibi konut sorunları yaşadığını belirtti. Isınma problemi yaşayanların oranı yüzde 27,9 olurken, çevre kirliliğinden şikâyet edenlerin oranı yüzde 22,1 oldu.

Erkek şiddeti Mart 2026

(EMK)