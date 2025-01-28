ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 02:42
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 03:51
3 dk Okuma

SENDİKA İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

Türkiye nüfusu son 50 yılda giderek işçileşirken, işçi nüfusu giderek sendikasızlaşıyor

Son istatistiklere göre, 2024'te kayıtlı işçi sayısı 16 milyona çıktı. toplam işçi sayısının 2020'lerde kayıt dışıyla birlikte, yaklaşık 22-24 milyonla nüfusun yüzde 28'ine yaklaştığı öngörülüyor. Sendikalı işçi oranıysa 1970'lerdeki yüzde 25-30'un yarısına düştü: Yüzde 15.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye nüfusu son 50 yılda giderek işçileşirken, işçi nüfusu giderek sendikasızlaşıyor
Desen: Yüksel Arslan, Arture 167, Kapitel XVI, 1972

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 864 bin 733 işçiden yüzde 14,97'sine denk gelen 2 milyon 524 bin 547'si herhangi bir işçi sendikasına üye.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu 4 milyon 469 bin 945 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu, 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Türk-Metal Sendikası sahip olduğu 293 bin 829 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Türk-Metal Sendikasını, 280 bin 769 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

bianet.org bu oranların son 50 yıl boyunca Türkiye'nin sınıfsal bileşiminde nasıl bir değişimi işaret ettiğini izleyicileri için araştırdı. Genel tablo, Türkiye'de ücretli işçiler, nüfusun en büyük bölümünü oluşturmaya giderken, 2020'lerde işçilerin sendikalaşma oranının 1970'lerdeki oranın yarısına gerilediğini ortaya koydu.

Türkiye'de işçi sınıfının genel nüfusa oranı son 50 yılda nasıl değişti?

1970'ler:

  • Tahmini nüfus: 35-40 milyon.

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 5-6 milyon.

  • İşçi sınıfının nüfusa oranı: Yüzde 12-15 dolayı.

    • 1970'lerde tarım sektörü hâlâ büyük bir paya sahipti ve kayıt dışı çalışanların oranı yüksekti.

1980'ler:

  • Tahmini nüfus: 45-50 milyon.

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 7-8 milyon.

  • İşçi sınıfının nüfusa oranı: Yüzde 14-16 dolayı.

    • 1980'lerde sanayileşme hız kazandı, ancak tarım sektörü hâlâ önemli bir istihdam kaynağıydı.

1990'lar:

  • Tahmini nüfus: 55-60 milyon.

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 10-12 milyon.

  • İşçi sınıfının nüfusa oranı: Yüzde 16-20 dolayı.

    • 1990'larda hizmet sektörü büyümeye başladı ve kentleşme arttı.

2000'ler:

  • Tahmini nüfus: 65-70 milyon.

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 13-15 milyon.

  • İşçi sınıfının nüfusa oranı: Yüzde 18-22 dolayı.

    • 2000'lerde hizmet ve sanayi sektörleri istihdamın büyük bir kısmını oluşturdu. Tarım sektörünün payı azalmaya devam etti.

2010'lar:

  • Tahmini nüfus: 75-80 milyon.

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 18-20 milyon.

  • İşçi sınıfının nüfusa oranı: Yüzde 22-25 civarı.

    • 2010'larda hizmet sektörü istihdamın büyük bir kısmını oluşturdu. Kayıt dışı çalışanların oranı hâlâ yüksekti.

2020'ler:

  • Tahmini nüfus: 85 milyon (2023 itibarıyla).

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 22-24 milyon.

  • İşçi sınıfının nüfusa oranı: Yüzde 25-28 civarı.

    • 2020'lerde hizmet ve sanayi sektörleri istihdamın büyük bir kısmını oluşturuyor. Tarım sektörünün payı daha da azaldı.

Genel Eğilim:

  • Türkiye'de işçi sayısının nüfusa oranı, 1970'lerden 2020'lere doğru sürekli ve düzenli arttı. Bu artışın başlıca nedenleri:

    • Kentleşme ve sanayileşme,

    • Tarım sektörünün payının azalması,

    • Kadınların işgücüne katılımının kısmen artması,

    • Genç nüfusun işgücüne katılımı.

Ancak, kayıt dışı çalışanların oranı hâlâ yüksek ve bu durum resmi istatistikleri etkiliyor.

İşçi sınıfının genel nüfusa oranı artarken sendikalı işçilerin gen genel işçi nüfusuna oranı nasıl değişti?

1970'ler:

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 5-6 milyon (sanayi ve hizmet sektöründe kayıtlı işçiler).

  • Sendikalı işçi sayısı: Yaklaşık 1,5-2 milyon.

  • Sendikalı işçi oranı: Yüzde 25-30 civarı.

    • 1970'ler, sendikalaşmanın nispeten güçlü olduğu bir dönemdi. DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) özel sektörde ve Türk-İş kamu sektöründe etkiliydi.

1980'ler:

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 7-8 milyon.

  • Sendikalı işçi sayısı: Yaklaşık 1,5-2 milyon.

  • Sendikalı işçi oranı: Yüzde 20-25 dolayı.

    • 12 Eylül 1980 darbesi sonrası sendikal hareket zayıfladı. DİSK kapatıldı ve sendikal faaliyetler kısıtlandı.

1990'lar:

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 10-12 milyon.

  • Sendikalı işçi sayısı: Yaklaşık 2-2,5 milyon.

  • Sendikalı işçi oranı:Yüzde 20 dolayı.

    • 1990'larda sendikalaşma oranı düşük seviyelerde kaldı. Kayıt dışı ekonomi ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştı.

2000'ler:

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 13-15 milyon.

  • Sendikalı işçi sayısı: Yaklaşık 2,5-3 milyon.

  • Sendikalı işçi oranı: Yüzde 15-20 dolayı.

    • 2000'lerde sendikalaşma oranı düşmeye devam etti. Özellikle hizmet sektöründe sendikalaşma zayıftı.

2010'lar:

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 18-20 milyon.

  • Sendikalı işçi sayısı: Yaklaşık 3-3,5 milyon.

  • Sendikalı işçi oranı: %15-18 civarı.

    • 2010'larda sendikalaşma oranı düşük seviyelerde kaldı. Kamu sektöründe sendikalaşma nispeten daha yüksekti.

2020'ler

  • Toplam işçi sayısı: Yaklaşık 22-24 milyon.

  • Sendikalı işçi sayısı: Yaklaşık 4-4,5 milyon.

  • Sendikalı işçi oranı: %15-20 civarı.

    • 2020'lerde sendikalaşma oranı hala düşük seviyelerde. Özellikle özel sektörde ve kayıt dışı çalışanlar arasında sendikalaşma oranı çok düşük.

Genel Eğilim

  • Türkiye'de sendikalaşma oranı, 1970'lerden başlayarak genel olarak düşüş eğilimindedir. Bunun başlıca nedenleri arasında:

    • Kayıt dışı ekonominin yaygınlığı,

    • Esnek çalışma modellerinin artması,

    • Sendikal hareketlere yönelik yasal ve siyasi kısıtlamalar,

    • Özel sektörde sendikalaşmanın zayıflığı yer alıyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
sendikalar işçi sınıfı toplum
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git