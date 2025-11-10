ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 11:25
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 11:30
1 dk Okuma

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI

Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

Filistin Sağlık Bakanlığı, "5 binden fazla amputasyon gerçekleştirildi, sağlık sistemi çökme noktasında" açıklaması yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip
Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Gazze Şeridi, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip bölge haline geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucunda, son iki yılda Gazze’de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, nüfusuna göre en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze’de kayda geçtiği vurgulandı.

Bakanlık, ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için özel bir fon oluşturulduğunu ve bu fonun desteklenmesi amacıyla uluslararası bağış kampanyası başlatılacağını duyurdu.

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de sağlık sisteminin tamamen çöktüğü, yaralı sayısındaki artışla birlikte rehabilitasyon hizmetlerinin de çökme noktasına geldiği ifade edildi.

Bakanlık verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla Gazze’de yaralı sayısı 170 bini aştı. Yaralıların en az dörtte birinin uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

(EMK)

ampute Filistin israil filistin ateşkesi israil filistin
