2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan “Aile ve Nüfus On Yılı” konulu genelge Resmi Gazete’de yer aldı.

Genelgede, aile kurumunun Anayasa’nın 41’inci maddesiyle güvence altına alındığı vurgulanırken, Türkiye’de doğurganlık hızının tarihsel olarak en düşük seviyeye gerilediği ifade edildi. Aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin ise “varoluşsal bir boyuta” ulaştığı öne sürüldü.

Politikalara “aile” kriteri

Genelgede, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından politikaların uzun vadeli bir çerçevede sürdürülmesi amacıyla 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildiği bildirildi.

Bu kapsamda hazırlanan “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi”nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulduğu ve kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı. Genelgeye göre kamu politikaları, düzenlemeler ve araştırmalar, aile yapısına ve nüfus değişimine etkileri açısından değerlendirilecek.

Evlilik ve çok çocuk vurgusu

Metinde, evlilik kurumunun teşvik edileceği ve gençlerin evliliğe yönlendirilmesi için çeşitli mekanizmaların güçlendirileceği ifade edildi.

Ayrıca annelik ve babalığın toplumsal değer olarak destekleneceği, çok çocuklu aile yapısının teşvik edileceği ve çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi.

Genelgede, kırsal alanlardaki nüfus kaybının önlenmesi ve kentlerde yoğunlaşan nüfusun dengelenmesi için politikalar geliştirileceği kaydedildi. Yaşlı refahı, kuşaklar arası dayanışma ve aile temelli bakım modellerinin güçlendirilmesi de hedefler arasında yer aldı.

"Dijital aile kalkanı" planı

Kitle iletişim araçlarındaki zararlı içeriklere karşı “dijital aile kalkanı” oluşturulacağı iddia edilen genelgede, aile dostu yayıncılığın teşvik edileceği ve sorumlu medya kullanımının yaygınlaştırılacağı duyuruldu.

Genelgeyle her yıl mayıs ayının son haftasının “Milli Aile Haftası” olarak kutlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda kamu kurumlarının çeşitli etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

“Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamındaki çalışmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütüleceği, kamu kurumlarının yıllık faaliyetlerini belirleyerek Bakanlığa raporlayacağı belirtildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) verilerine göre, 2025 Aile Yılı'nın ilk 9 ayında 290 kadın birlikte yaşadıkları erkekler tarafından öldürüldü.

