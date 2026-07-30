Tez-Koop-İş: İtalyan Lisesi Müdürü "Persona Non Grata" ilan edildi

İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde Tez-Koop-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen öğretmenlerin 123 gün süren grevinin ardından yaşanan süreç, Türkiye özel öğretim kurumları tarihi açısından kritik bir eşiğe ulaştı. Grev sonrası okul idaresinin uyguladığı mobbing, tecrit ve tasfiye operasyonlarına karşı yürütülen hukuki ve sendikal mücadele sonucunda devlet düzeyinde yaptırımlar uygulandı.

Bakanlıklardan kararlı adım: Görevden alma ve istenmeyen kişi kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arabuluculuğunda imzalanan resmi mutabakatı yok sayarak 10 öğretmenin iş akdine son veren Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro ve Müdür Yardımcısı Nida İntiba’nın yöneticilik görevleri ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sona erdirildi.

Ardından MEB’in talebi doğrultusunda T.C. Dışişleri Bakanlığı, Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro hakkında diplomatik ve idari hukuktaki en ağır yaptırımlardan biri olan "Persona Non Grata" (İstenmeyen Kişi) kararı aldı.

Viyana Sözleşmesi kapsamında alınan bu kararla birlikte Finocchiaro’nun idari statüsü tanınmayarak görevine son verildi ve Türkiye’yi terk etmesi istendi.

Tez-Koop-İş: "Mesele kimlik değil, emeğe ve Anayasa’ya saygıdır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, sürecin kişilerin uyruğuyla ilgili olmadığını, Anayasal örgütlenme hakkına ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na karşı takınılan tutuma bir yanıt olduğunu vurguladı. Sendika, hiçbir idarecinin diplomatik statülerin arkasına saklanarak öğretmenlerin hakkını gasp edemeyeceğini belirtti.

Tez-Koop-İş, bu gelişmenin tüm özel sektör öğretmenleri için bir emsal teşkil ettiğini belirterek, talepler tam olarak karşılanana kadar örgütlü mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

GREV SONRASI İŞTEN ÇIKARTMALAR MEB, İtalyan Lisesi'nde iki yöneticiyi görevden aldı

İtalyan Lisesi’nde grev sonrası altı eğitim emekçisi işten çıkarıldı

(EMK)