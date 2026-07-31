TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 31.07.2026 09:01 31 Tîrmeh 2026 09:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 31.07.2026 09:29 31 Tîrmeh 2026 09:29
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şîrovekarê TVyê Cem Kuçuk bi tohmeta “belavkirina agahiyên xapînok” û “şantajê” ’ hat destserkirin

Şîrovekarê TVyê Cem Kuçuk hat desteserkirin. Operasyona zeftkirinê ji aliyê tîmên Rêveberiya Şaxa KOMê ya Fermandariya Cendermeyan a Bajarê Stenbolê ve hat kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Şîrovekarê TVyê Cem Kuçuk bi tohmeta “belavkirina agahiyên xapînok” û “şantajê” ’ hat destserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ragihand ku qunciknivîs û şîrovekarê televîzyonê Cem Kuçuk di çarçoveya lêpirsînekê de hatiye desteserkirin û Kuçuk bi îdiaya ku “agahiyên xapînok belav kiriye” tê sûcdarkirin.

Serdozgeriyê derbarê lêpirsînê de çi hurgilî parve nekiriye.

Kuçuk ku wekî alîgirê AKP û Erdoğan tê nasîn. Hefteya borî vegera Kılıçdaroglu ya ji bo serokatiya CHPê bi tundî rexne kiribû.

Lê belê piştî guherînên di nav CHPê de rû da, nêrîna Kuçuk jî guherî û di 27ê Tîrmehê de dev karên xwe yên li kanala TGRT Haber û rojnameya Tirkiyeyê berda bû. 

Kuçuk hefteya borî, piştî ku Ozgur Ozel bi biryara “betalkirina mitleq” neçar ma dev ji serokatiya giştî ya CHPê berde û Partiya Nû damezrand, gotibû ku ev Partiya Nû dê di hilbijartinên pêş de CHPê li paş bihêle. Kuçuk, Serokê Giştî ê berê Kemal Kiliçdaroglû jî bi van gotinan rexne kiribû: 

“Kemal Kiliçdaroglu xwe diqedîne. Piştî biryara betalkirina mitleq di çavê piraniya hilbijêrên CHPê de tu qîmet û îtibara wî nemaye. Jixwe di hilbijartina yekem de dê bi ser nekeve. Jixwe wisa dixuyê ku xema wî zêdetir tolsendina siyasî ye.” 

(AEK/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
cem küçük Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê