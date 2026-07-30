TV yorumcusu Cem Küçük "kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma" ve "şantaj" suçlamasıyla gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Cem Küçük'ü "kamuoyuna yanıltıcı bilgi yayma" iddiasıyla gözaltına aldı. Başsavcılık soruşturmaya konu somut eylem hakkında detay vermedi. AKP ve Erdoğan yanlısı olarak bilinen Küçük, geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun CHP başkanlığına dönüşünü sert biçimde eleştirmiş, Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin CHP'yi geride bırakacağını ve CHP milletvekillerinin çoğunun Yeni Parti'ye geçeceğini öne sürmüştü. CHP ile ilgili yorumları iktidar çevrelerinden tepki çekmişti. Küçük, bu tartışmaların ardından 27 Temmuz'da 10 yıldır çalıştığı TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden CHP'deki gelişmeler konusunda görüş ayrılığına düşerek ayrılmıştı. Ayrılış mesajında Erdoğan'a olan inancının eksilmediğini belirtmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Cem Küçük'ün "kamuoyuna yanıltıcı bilgi yayma" iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık, soruşturmaya konu olan somut eyleme dair ayrıntı paylaşmadı.

Küçük, koyu bir AKP ve Erdoğan yanlısı ve kamuoyundaki tartışmalarda kutuplaştırıcı bir kişililk olarak tanınıyor.

Ancak Küçük, 27 Temmuz'da TGRT Haber kanalındaki ve Türkiye gazetesindeki görevlerinden CHP'de meydana gelen değişiklikler konusunda görüş ayrılığına düştükten sonra ayrılmıştı.

Küçük geçen hafta, Özel'in "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini bırakmaya zorlanmasının ardından kurduğu Yeni Parti'nin gelecek seçimlerde CHP'yi geride bırakacağı öngörüsünde bulunmuş ve CHP'nin başına getirilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirmişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendini bitiriyor. Mutlak butlan sonrası CHP seçmeninin çoğunluğu nezdinde hiçbir itibarı kalmadı. İlk seçimde zaten başarısız olacak. Gerçi derdi siyasi intikam gibi görünüyor."

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi tarafından da yanlış bilgilendirildiğini öne süren Küçük, ilerleyen süreçte CHP içinde kopuşlar yaşanabileceğine dikkat çekmişti: "Etrafındakiler ona 'vekillerin çoğu ayrılmaz' demiş ama orada da yanıldı. Seçime doğru belediye başkanlarının çoğu ve diğer kalan vekillerin bir kısmı da Yeni Parti’ye geçer."

Cem Küçük, paylaşımının sonunda Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişine atıfta bulunarak, "Kemal Bey Türk siyasetinde nasıl başarısız olunur şeklinde üniversitelerde ders olarak okutulmalı" demişti.

Küçük'ün bu yorumları, muhalefet yanlısı kamuoyu ve siyasi çevrelerde Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerin arttığı ve CHP milletvekillerinin büyük çoğunluğunun Özel'e katılmak üzere Yeni Parti'ye geçtiği bir dönemde geldi.

CHP ile ilgili gelişmelere yönelik iktidar yanlısı genel söylemden ayrışan sözleri bir anda AKP cephesinde Küçük'ün eleştiri yağmuruna tutulmasına yol açtı. Küçük, gelen eleştirilere yanıt olarak, bazı hükümet yanlısı yorumcuların aksine, CHP milletvekillerinin çoğunun Özel'in partisine geçeceğini doğru tahmin ettiğini hatırlattı.



Ancak bu tartışmaların hemen ardından Cem Küçük 10 yıldır çalıştığı TGRT'den ve Türkiye Gazetesi'nden ayrıldı ve ayrılışını sosyal medya hesaplarından yayımladığı şu mesajla açıkladı:

"10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. "[...] Ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum. [...] İlk köşe yazımı yazdığım günden bu güne hep doğru bildiklerimi söyledim. [...] Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine olan inancım asla eksilmedi."

(AEK)