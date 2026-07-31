Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş birin edliyeyê
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Uskudarê de di 29ê Tîrmehê de hatibû desteserkirin. Piştî îfadeyên li emniyetê yên Dedetaşê û 5 kesên ku pêre hatibûn desteserkirin, birin edliyeyê.
Di çarçoveya heman lêpirsînê de di pêle duyemîn a operasyonê de, Cîgirê Serokê Şaredariyê Ceyhun Unlu jî di nav de ji bo 6 kesan biryara desteserkirinê hatibû dayîn.
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş hat desteserkirin
Di operasyonên ku li ser 11 navnîşanên cûda hatin kirin de, navên kesên hatine destserkirin ev in:
Sekreterê Taybet ê Seroka Şaredariyê Alihan Koçoglu, Mîmar Burçin Çevik, Adem Altintaş û karsaz Bulent Orhan Tozkoparan.
Gumanbar, piştî îfadeyên li emniyetê sewqî edliyeyê hatin kirin. Hate ragihandin ku pêvajoya edlî ya derbarê lêpirsînê de berdewam dike.
(FY/AY)