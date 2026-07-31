TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 31.07.2026 11:50 31 Tîrmeh 2026 11:50
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 31.07.2026 11:53 31 Tîrmeh 2026 11:53
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş birin edliyeyê

Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş ku di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Uskudarê de hatibû desteserkirin, birin edliyeyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş birin edliyeyê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Uskudarê de di 29ê Tîrmehê de hatibû desteserkirin. Piştî îfadeyên li emniyetê yên Dedetaşê û 5 kesên ku pêre hatibûn desteserkirin, birin edliyeyê.

Di çarçoveya heman lêpirsînê de di pêle duyemîn a operasyonê de, Cîgirê Serokê Şaredariyê Ceyhun Unlu jî di nav de ji bo 6 kesan biryara desteserkirinê hatibû dayîn.

Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş hat desteserkirin
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş hat desteserkirin
29 Tîrmeh 2026

Di operasyonên ku li ser 11 navnîşanên cûda hatin kirin de, navên kesên hatine destserkirin ev in: 

Sekreterê Taybet ê Seroka Şaredariyê Alihan Koçoglu, Mîmar Burçin Çevik, Adem Altintaş û karsaz Bulent Orhan Tozkoparan.

Gumanbar, piştî îfadeyên li emniyetê sewqî edliyeyê hatin kirin. Hate ragihandin ku pêvajoya edlî ya derbarê lêpirsînê de berdewam dike.

(FY/AY)





Cihê Nûçeyê
Stenbol
Sinem Dedetaş şaredarî CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê