Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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6 kişi hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil toplam 6 kişi hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı.
11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan da yer aldı.
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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
(FY)
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