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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 10:55 31 Temmuz 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 11:01 31 Temmuz 2026 11:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş adliyeye sevk edildi
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Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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6 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil toplam 6 kişi hakkında gözaltı kararı uygulanmıştı.

11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan da yer aldı.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş operasyon GÖZALTI adliye
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