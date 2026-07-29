TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.07.2026 11:31 29 Tîrmeh 2026 11:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.07.2026 11:32 29 Tîrmeh 2026 11:32
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş hat desteserkirin

Li Stenbolê di serdagirtina 11 navnîşanên cuda de polîsan dest danîn ser gelek materyalên dîjîtal.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Seroka Şaredariya Uskudarê Sinem Dedetaş hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ji aliyê Serdozgariya Komarê ya Anadoluya Stenbolê ve li dijî Şaredariya Uskudarê operasyon hat kirin. 

Di lêpirsîna ku bi îdîaya “di pêvajoyên destûra avahî û îskanê de gendelî hatine kirin” de, Seroka Şaredariyê Sinem Dedetaş û Cîgirê Serokê Şaredariyê Ceyhun Unlu jî di nav de 6 kes hatin desteserkirin.

Li Stenbolê di serdagirtina 11 navnîşanên cuda de polîsan dest danîn ser gelek materyalên dîjîtal. 

Li gorî daxuyaniya Serdozgariyê, lêpirsîn li ser îxbar, beyanên karsazan û îfaderyên hin gumanbaran hat destpêkirin. 

Di çarçoveya lêpirsînê de hatiye îdîakirin ku Cîgirê Serokê Şaredariya Uskudarê F.D., Şêwirmendê Serok U.M., Rêveberê Qelema Taybet A.K., Rêveberê Giştî ê Kent AŞê N.A. û hin xebatkarên yekîneyên têkildar ên şaredariyê di pêvajoyên destûra avahî û îskanê de bêusûlî kirine. 

Serdozgariyê ragihand ku di navbera Kent AŞyê û muteahîdan de bi giştî milyar û 78 milyon û 870 hezar û 833 TL  peymanên 'xizmeta şêwirmendiyê' hatine îmzakirin. 

Di daxuyaniya ku spertine daneyên MASAKê de hat îdîakirin ku di çarçoveya van peymanan de 361 milyon û 392 hezar û 264 TL hatine wergirtin.. Dozgeriyê îdîa kir ku muteahîd neçar kirine da ku ji bo wergirtina destûra avahiyê bi Kent AŞê re peymanê îmza bikin. 

Di projeyên mezin ên înşatê de jî hat îdîakirin ku bi koordînasyona Şêwirmendê Serokê Şaredariyê U.M. û Rêveberê Giştî ê Kent AŞ’ê N.A., ji muteahîdan bi dolaran pere hatine daxwazkirin. 

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Uskudar CHP şaredarî Sinem Dedetaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê