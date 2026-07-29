TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.07.2026 12:24 29 Tîrmeh 2026 12:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.07.2026 12:29 29 Tîrmeh 2026 12:29
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Serlêdanên ji bo Zimanxaneyê didomin

Serlêdanên ji bo Zimanxane ya ku ji bo zarokan û gîhaştiya perwerdeya bi kurdî dide, berdewam dike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Serlêdanên ji bo Zimanxaneyê didomin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Komeleya Lêkolîn û Pêşxistina Ziman û Çanda Kurdî (Zimanxane) ku li navçeya Umaraniya ya Stenbolê xebatên li ser ziman dike, bi armanca perwerde û parastina kurdî di 21ê Hezîranê de deriyê xwe vekir.

Zimanxaneyê du pol ji bo gîhaştî û polek jî ji bo zarokan vekir. Serlêdanên ji bo kursên Zimanxaneyê berdewam dikin.

Li Stenbolê "Zimanxane" vebû
Li Stenbolê "Zimanxane" vebû
22 Hezîran 2026

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Hevserokê Zimanxaneyê Aslan Demîr, têkildarî xebatan axivî û diyar kir ku cihekî wek Stenbolê ku bi mîlyonan Kurd lê dijîn pêwîstî bi komeleyan heye.

Demîr anî ziman ku ji derîvekirinê heta niha gel elqeyek xurt nîşan daye û wiha pê de çû: Dirûşmeya ‘zimanê me rûmeta me ye’ heye, belê ev rast û girîng e. Lêbelê divê em xwedî li zimanê xwe jî derkevin. Lewre xwedîderketina li ziman, xwedîderketina li rûmetê ye.”

Demîr anî ziman ku di nava mehekê de dora 80 kesî serî li zimanxaneyê dane û zarokan dersa ewil girtine û di pola gîhaştiyan de jî perwerde dest pê kirî û got: “Em her kesê ku dixwaze zimanê xwe pêşve bixe, fêr bê vedixwînin Zimanxaneyê.”

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kurdî Zimanê Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê