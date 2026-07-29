Serlêdanên ji bo Zimanxaneyê didomin
Komeleya Lêkolîn û Pêşxistina Ziman û Çanda Kurdî (Zimanxane) ku li navçeya Umaraniya ya Stenbolê xebatên li ser ziman dike, bi armanca perwerde û parastina kurdî di 21ê Hezîranê de deriyê xwe vekir.
Zimanxaneyê du pol ji bo gîhaştî û polek jî ji bo zarokan vekir. Serlêdanên ji bo kursên Zimanxaneyê berdewam dikin.
Li Stenbolê "Zimanxane" vebû
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Hevserokê Zimanxaneyê Aslan Demîr, têkildarî xebatan axivî û diyar kir ku cihekî wek Stenbolê ku bi mîlyonan Kurd lê dijîn pêwîstî bi komeleyan heye.
Demîr anî ziman ku ji derîvekirinê heta niha gel elqeyek xurt nîşan daye û wiha pê de çû: Dirûşmeya ‘zimanê me rûmeta me ye’ heye, belê ev rast û girîng e. Lêbelê divê em xwedî li zimanê xwe jî derkevin. Lewre xwedîderketina li ziman, xwedîderketina li rûmetê ye.”
Demîr anî ziman ku di nava mehekê de dora 80 kesî serî li zimanxaneyê dane û zarokan dersa ewil girtine û di pola gîhaştiyan de jî perwerde dest pê kirî û got: “Em her kesê ku dixwaze zimanê xwe pêşve bixe, fêr bê vedixwînin Zimanxaneyê.”
(NÖ/AY)