TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 22.06.2026 13:16 22 Hezîran 2026 13:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.06.2026 13:26 22 Hezîran 2026 13:26
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Stenbolê "Zimanxane" vebû

“Bi kedeke mezin saziya me hate avakirin. Divê gelê me jî xwedî li zimanê xwe derbikeve. Em hêvî dikin ku gelê mê dê xwedî Zimanxaneyê derkeve. Divê her kes, her derê bike Zimanxane.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Li Stenbolê "Zimanxane" vebû

Komaleya Lêkolîn û Pêşvexistina Ziman û Çanda Kurdî (Zimanxane) li navçeya Umraniyeyê ya Stenbolê bi kêfxweşî û coşeke mezin hat vekirin. 

Li gorî Ajansa Welat gelek welatî bi bi cil û bergên xwe yên herêmî tev li bernameyê bûn. Rêveberên komeleyê, hevserok û rêveberên partiyên siyasî, endamên û nûnerên saziyên sivîl ên demokratîk û gelek kes tev li bernameya vekirinê bûn.

Ji bernameya vekirina Zimanxaneyê dîmenek. Fotograf: Ajansa Welat

Di bernameyê de behsa girîngî û parastinê ziman hate kirin. 

“Divê her kes, her derê bike Zimanxane”

Hevserokên Zimanxaneyê Hulya Darak û Aslan Demîr derbarê xebatên xwe de axivîn û gotin: 

“Bi kedeke mezin saziya me hate avakirin. Divê gelê me jî xwedî li zimanê xwe derbikeve. Em hêvî dikin ku gelê mê dê xwedî Zimanxaneyê derkeve. Divê her kes, her derê bike Zimanxane.”

Piştî axaftinan Koma Erbaneyê ya Amargî, hunermendên NÇM û dengbêjan stranan xwe strandin.

Ji bernameya vekirina Zimanxaneyê. Fotograf: Ajansa Welat

 Bername bi gerandina govendan bi dawî bû.

(AY)






Cihê Nûçeyê
Stenbol
Zimanê Kurdî xebatên kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê