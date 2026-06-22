Li Stenbolê "Zimanxane" vebû
Komaleya Lêkolîn û Pêşvexistina Ziman û Çanda Kurdî (Zimanxane) li navçeya Umraniyeyê ya Stenbolê bi kêfxweşî û coşeke mezin hat vekirin.
Li gorî Ajansa Welat gelek welatî bi bi cil û bergên xwe yên herêmî tev li bernameyê bûn. Rêveberên komeleyê, hevserok û rêveberên partiyên siyasî, endamên û nûnerên saziyên sivîl ên demokratîk û gelek kes tev li bernameya vekirinê bûn.
Ji bernameya vekirina Zimanxaneyê dîmenek. Fotograf: Ajansa Welat
Di bernameyê de behsa girîngî û parastinê ziman hate kirin.
“Divê her kes, her derê bike Zimanxane”
Hevserokên Zimanxaneyê Hulya Darak û Aslan Demîr derbarê xebatên xwe de axivîn û gotin:
“Bi kedeke mezin saziya me hate avakirin. Divê gelê me jî xwedî li zimanê xwe derbikeve. Em hêvî dikin ku gelê mê dê xwedî Zimanxaneyê derkeve. Divê her kes, her derê bike Zimanxane.”
Piştî axaftinan Koma Erbaneyê ya Amargî, hunermendên NÇM û dengbêjan stranan xwe strandin.
Ji bernameya vekirina Zimanxaneyê. Fotograf: Ajansa Welat
Bername bi gerandina govendan bi dawî bû.
(AY)