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YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 11:24 29 Temmuz 2026 11:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 11:27 29 Temmuz 2026 11:27
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Zimanxane'de Kürtçe dersleri: Başvurular sürüyor

İstanbul Ümraniye'de faaliyet gösteren Kürt Dili ve Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği (Zimanxane), yetişkinler ve çocuklar için Kürtçe eğitimlerine başladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Zimanxane'de Kürtçe dersleri: Başvurular sürüyor
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde faaliyet gösteren Kürt Dili ve Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği (Zimanxane), Kürtçenin öğrenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlattığı dil eğitimlerine devam ediyor.

21 Haziran'da açılışı yapılan dernek, yetişkinler için iki, çocuklar için ise bir sınıfta Kürtçe eğitim vermeye başladı. Dersler sürerken yeni dönem başvuruları da devam ediyor.

Çalışmalarına ilişkin Mezopotamya Ajansı'na konuşan Zimanxane Eş Başkanı Aslan Demir, İstanbul'da yaşayan milyonlarca Kürt düşünüldüğünde böyle bir merkezin önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini söyledi.

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Açılıştan bu yana yoğun ilgi gördüklerini belirten Demir, Kürtçenin korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Sıkça dile getirdiğimiz 'Dilimiz onurumuzdur' sözü var. Bu elbette doğru ve önemli. Ancak dilimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü dilimize sahip çıkmak, onurumuza sahip çıkmaktır.

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Bir ayda yaklaşık 80 başvuru

Demir, yaklaşık bir aylık süreçte Zimanxane'ye 80'e yakın kişinin başvurduğunu söyledi. Çocukların ilk derslerine başladığını, yetişkin sınıflarında da eğitimlerin sürdüğünü aktaran Demir, başvuru sayısının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini ifade etti.

Kürtçe öğrenmek ya da dil becerilerini geliştirmek isteyen herkese çağrıda bulunan Demir, "Dilini öğrenmek, geliştirmek ve yaşatmak isteyen herkesi Zimanxane'ye davet ediyoruz" dedi.

 (NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe anadili
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