Selahattin Demirtaş, Narin Güran’ın babası ile görüşecek

10 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran ile görüşecek

Adalet Bakanlığının verdiği özel izinle gerçekleşecek görüşmenin, yarın (31 Temmuz Cuma) saat 10.00’da yapılması planlanıyor.

Narin Güran cinayetine ilişkin dava dosyasını avukatlar aracılığıyla temin ederek detaylıca incelediği öğrenilen Demirtaş'ın, baba Arif Güran ile yapacağı görüşmenin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Demirtaş, daha önce de Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüşmüştü.

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(EMK)