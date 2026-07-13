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YT: Yayın Tarihi: 13.07.2026 08:44 13 Temmuz 2026 08:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.07.2026 08:49 13 Temmuz 2026 08:49
Okuma Okuma:  2 dakika

Narin Güran davasında yeniden inceleme çağrısı

Platform, açıklamanın sonunda Anayasa Mahkemesi ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu, dosyanın bütün yönleriyle yeniden değerlendirilmesini ve adil yargılanma hakkının gözetildiği bir sürecin işletilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Narin Güran davasında yeniden inceleme çağrısı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin davada, Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Platform üyeleri ile Güran ailesi, dosyanın yeniden incelenmesini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve adil bir yargılama yürütülmesini istedi.

ANKA'nın haberine göre, açıklamada konuşan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, cinayetin ardından ailelerinin kamuoyunda haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Oluşan toplumsal algının yalnızca aile bireylerini değil, Güran soyadını taşıyan çocukları da etkilediğini belirten Güran, yaşananların uzun yıllar boyunca aile üzerinde iz bırakacağını dile getirdi.

Avukat: Dosya yeniden değerlendirilmeli

Ailenin avukatı Levent Mazılıgüney, soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini paylaşarak dosyada yer alan bazı dijital deliller ile teknik raporların hukuki açıdan tartışmalı olduğunu savundu. Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı yeniden değerlendirmesi ve olası hak ihlallerini incelemesi gerektiğini söyledi.

Arif Güran'dan yetkililere çağrı

Narin Güran'ın babası Arif Güran da yaklaşık iki yıldır adalet arayışını sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na seslenen Güran, yargılama sürecinde ailelerinin mağdur edildiğini öne sürerek soruşturmanın yeniden ele alınmasını ve dile getirdikleri iddiaların araştırılmasını talep etti.

Platform: Tüm yönleriyle incelensin

Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu Sözcüsü Ömer Aydın ise soruşturma sürecinde Güran ailesinin haksız biçimde suçlandığını ileri sürdü. Aydın, aile lehine olduğu belirtilen bazı delillerin yeterince değerlendirilmediğini savunarak dosyanın siyasi ve toplumsal etkilerden bağımsız şekilde yeniden incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Platform, açıklamanın sonunda Anayasa Mahkemesi ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu, dosyanın bütün yönleriyle yeniden değerlendirilmesini ve adil yargılanma hakkının gözetildiği bir sürecin işletilmesini istedi.

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(EMK)

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