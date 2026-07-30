TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 30.07.2026 15:46 30 Tîrmeh 2026 15:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.07.2026 15:48 30 Tîrmeh 2026 15:48
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Selahattin Demirtaş dê bi bavê Narîn Guranê re hevdîtinê bike

Tê çaverêkirin ku Demirtaş piştî hevdîtina bi bavê Narînê, Arif Guran re dê daxuyaniyeke nivîskî ji bo raya giştî belav bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Selahattin Demirtaş dê bi bavê Narîn Guranê re hevdîtinê bike
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hevserokê Giştî ê Berê ê HDPê Selahattin Demirtaş ku ev zêdetirî 10 sal in di Girtîgeha Edirneyê de tê ragirtin, dê bi Arif Guran, bavê Narin Guran a 8 salî ku li Amedê  hatibû kuştin re hevdîtinê bike.

Hevdîtin dê bi destûra taybet a Wezareta Dadê sibê (31ê Tîrmehê Roja Îniyê) di saet 10.00an de pêk were. 

Hate hînbûn ku Demirtaş dosyaya doza kuştina Narin Guranê bi rêya parêzeran peyda kiriye û bi berfirehî lêkolîn kiriye; tê çaverêkirin ku ew piştî hevdîtinê Demîrtaş dê daxuyaniyeke nivîskî ji bo raya giştî belav bike. 

Demirtaş berê jî bi malbata Rojin Kabaiş re ku li Vanê bi awayekî biguman  jiyana xwe ji dest dabû, hevdîtin kiribû. 

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Narin Güran selahattîn demîrtaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê