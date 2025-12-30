Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

Yargıtay'dan Narin Güran davası kararı

"Önemli olan eylemin kimler tarafından yapılıp, yapılmadığı"

950 sayfa olan gerekçeli kararda, "Bazen, bir olayın ya da bir eylemin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği anlaşılamayabilir. Bu tür durumlarda önemli olan husus, o eylemin ya da olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştiği, yani söz konusu eylemin kimler tarafından yapılıp yapılmadığıdır" ifadeleri yer aldı.

(NÖ)