ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:56
 SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 13:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Yargıtay'dan Narin Güran davası kararı

Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay tarafından onanırken, Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yargıtay'dan Narin Güran davası kararı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

30 Aralık 2025

"Önemli olan eylemin kimler tarafından yapılıp, yapılmadığı"

950 sayfa olan gerekçeli kararda, "Bazen, bir olayın ya da bir eylemin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği anlaşılamayabilir. Bu tür durumlarda önemli olan husus, o eylemin ya da olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştiği, yani söz konusu eylemin kimler tarafından yapılıp yapılmadığıdır" ifadeleri yer aldı.

Sevilay Çelenk: Narin Güran davası medyanın ve yargının çürümüş halini açığa çıkardı
Sevilay Çelenk: Narin Güran davası medyanın ve yargının çürümüş halini açığa çıkardı
3 Haziran 2025

(NÖ)

Narin Güran Narin Güran cinayeti Narin Güran cinayeti davası yaşam hakkı Diyarbakır
