Narin Güran cinayeti: Medyanın etkisi ve yanlış haberler

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Narin Güran cinayetindeki medyanın rolünü ve eksik yanlarını 12 başlıkta yazdı.

Yazının bir bölümü şöyle:

Diyarbakır’da görülen ve üç aile üyesine müebbet hapisle sonuçlanan Narin Güran cinayeti davasında, mahkeme gerekçeli kararında cinayetin nedeni ve işleniş biçiminin tam olarak belirlenemediğini kabul etti. İstinaf mahkemesindeki muhalefet şerhinde de soruşturma ve yargılamada ciddi eksiklikler sıralandı.

Özellikle davada en önemli delil olarak kabul edilen sanık Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin, medya yayınları sonrası değiştiği vurgulandı. Bahtiyar’ın ifadesini en az üç kez değiştirmesi, olayın oluş şeklinin netleşmesini engelledi.

Medyanın yönlendirmesi

Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos 2024’ten itibaren köydeki aile fertlerine yönelik suçlamalar medyada hızla yayıldı. Kırmızı terlik haberi, cenazede söylenen sözler ve bazı siyasilerin açıklamaları, şüpheleri tamamen aileye yöneltti.

Birçok televizyon ve gazete, somut kanıt olmadan “kolektif cinayet” söylemini benimsedi. “Yasak ilişki”, “abla da öldürüldü”, “uyuşturucu kullanıyordu”, “Hizbullah bağlantısı” gibi iddialar kamuoyunda kesin bilgi gibi sunuldu, ancak bunların birçoğu yargı sürecinde çürütüldü.

Sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan haberlerden bazıları:

· Benzin istasyonu çalışanı iddiası: Sahte hesaptan yayılan “Narin amcasının aracında baygın haldeydi” paylaşımı, Bahtiyar’ın değişen ifadeleriyle çelişti.

· Yasak ilişki iddiası: Anne ve amca arasında ilişki olmadığı mahkemece de kabul edildi.

· Ablasının ölümü: Engelli Tülin Güran’ın merdivenden itilmediği, zatürre nedeniyle hastanede öldüğü belgelendi.

· Uyuşturucu kullanımı: Ağabey Enes Güran’ın uyuşturucu kullanmadığı raporla kanıtlandı.

· “Daha ölmemiş” ifadesi: Kürtçe konuşma çevirisi hatalıydı, aslında Narin’le ilgisi yoktu.

· Halı ve battaniyeler yıkandı: Somut kanıt bulunamadı.

· Ahırda boğuşma: Yenge ifadesinde böyle bir olayı doğrulamadı.

· Hizbullah silahları: Sadece 380 adet mermi bulundu, örgüt bağlantısı kanıtlanmadı.

· Gizli tanık: Böyle bir tanık hiç olmadı.

· Kuran kursuna zorla gönderildi: Annenin ifadesine göre Narin ısrarla gitmek istedi.

· Üç büyük taş: Taşlar tek kişinin taşıyabileceği ağırlıktaydı.

· Gizli toplantı: Amca evinde çobanın sorgulandığı toplantı gizli değildi.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)