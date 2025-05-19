ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2025 15:58
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 17:34
2 dk Okuma

Saros Körfezi'ne ulaşan müsilaj, deniz çayırlarını tehdit ediyor

Çayırlar; fotosentez yoluyla oksijen üretimi, karbon tutumu ve su berraklığı açısından hayati önemde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Saros Körfezi'ne ulaşan müsilaj, deniz çayırlarını tehdit ediyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Marmara Denizi'nde 20-30 metre derinlikte yoğun müsilaj tespit edilirken, Saros Körfezi’nde de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Bölgede dalış yapan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Dalyan, körfezin neredeyse tamamının müsilajla kaplandığını belirtti.

Dalyan, “Marmara’daki müsilaj Saros’a kadar ulaştı. Körfezde 4-5 metreden başlayarak 30 metre derinliğe kadar müsilaj etkili. Deniz çayırlarının tamamı kaplanmış durumda,” dedi.

Dalyan’a göre Karadeniz’den gelen yüzey suyu İstanbul Boğazı’ndan Marmara’ya, oradan da Çanakkale Boğazı yoluyla Saros’a ulaşıyor. Bu akıntı müsilajın da yayılmasına neden oluyor.

“Tahribat kalıcı olabilir”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 2021’deki müsilaj krizini hatırlatan Dalyan, benzer bir seyrin yaşanması hâlinde haziran ayında durumun daha da kötüleşebileceğini ve eylül ayına kadar sürebileceğini belirtti.  Körfezin kuzey kıyıları 2021’de etkilenmemişken bu yıl İbrice, Erikli, Yayla ve Mecidiye de müsilajdan zarar gördü.

Saros Körfezi’nin önemli deniz çayırı alanlarına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Dalyan, bu çayırların fotosentez yoluyla oksijen üretimi, karbon tutumu ve su berraklığı açısından hayati önemde olduğunu söyledi. Dalyan, müsilajın çayırları kaplayarak ışığı kestiğini, bu nedenle bitkilerin kuruyup öldüğünü belirtti.

“Bu çayırların yok olduğu yerlerde su kalitesi hızla bozuluyor, biyoçeşitlilik azalıyor,” diyen Dalyan, müsilajın bölge ekosistemine ağır zarar verdiğini ve önlem alınmazsa bu tahribatın kalıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Marmara Denizi’nde oksijen üreten deniz çayırları ve pina midyeleri tespit edildi
Marmara Denizi’nde oksijen üreten deniz çayırları ve pina midyeleri tespit edildi
18 Nisan 2025

Müsilaj hakkında

Müsilaj, denizdeki organik maddelerin ve mikroorganizmaların aşırı çoğalmasıyla oluşan yapışkan, yoğun ve jelimsi bir maddeye verilen isim. Halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinir. Bu doğal süreç, denizdeki sıcaklık artışı, durağan su hareketleri ve azot ile fosfor gibi besin maddelerinin fazlalığı gibi etkenlerle tetiklenir. Müsilaj, genellikle deniz yüzeyinde ya da tabanında birikerek su ekosisteminin dengesini bozar.

Müsilajın oluşumu, oksijen seviyesini düşürerek deniz canlılarının yaşamını tehdit eder ve balık ölümlerine yol açabilir. Ayrıca, kıyı bölgelerinde kötü koku ve çevresel kirlilik yaratarak hem turizmi hem de balıkçılığı olumsuz etkiler.

Özellikle Marmara Denizi gibi kapalı ve sirkülasyonu zayıf olan sularda, müsilaj hızla yayılma eğilimindedir. Deniz tabanını ve yüzeyini kaplayan müsilajın, ışık geçirgenliğini azaltması ve oksijen seviyelerini kritik derecede düşürmesiyle daha da ağırlaşır.

Müsilaj, insan faaliyetlerinin deniz ekosistemine verdiği zararların da bir göstergesidir. Evsel ve endüstriyel atıkların denize yeterince arıtılmadan bırakılması, iklim krizi nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarının artması ve deniz ekosisteminin zayıflaması bu sorunun başlıca nedenlerindendir. Çözüm için atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, deniz kirliliğinin önlenmesi ve iklim kriziyle mücadeleye yönelik küresel ve bölgesel çabaların artırılması gerekmektedir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
müsilaj marmara denizi saroz körfezi deniz çayırı
ilgili haberler
“Müsilaj ile mücadele için organik atıklar kompost edilmeli”
7 Mart 2025
/haber/musilaj-ile-mucadele-icin-organik-atiklar-kompost-edilmeli-305214
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü
26 Ocak 2025
/haber/marmara-denizi-nde-yeniden-musilaj-goruldu-303972
Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
11 Ocak 2025
/haber/bakanliktan-iki-belediyeye-musilaj-cezasi-303537
Marmara Denizi’nde müsilaj: “Deniz kimyasala doydu”
17 Aralık 2024
/haber/marmara-denizinde-musilaj-deniz-kimyasala-doydu-302718
Müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliği yüzde 25 azaldı
7 Haziran 2024
/haber/musilaj-sonrasi-marmara-denizi-ndeki-balik-cesitliligi-yuzde-25-azaldi-296284
Greenpeace: Sorun müsilaj değil kirlilik
6 Ekim 2021
/haber/greenpeace-sorun-musilaj-degil-kirlilik-251385
LEVENT ARTÜZ VE AHMET DURSUN KAHRAMAN ANLATTI
"Müsilaj temizliği ve bertarafı çözüm değil durumu kurtarma"
9 Temmuz 2021
/haber/musilaj-temizligi-ve-bertarafi-cozum-degil-durumu-kurtarma-247050
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Müsilaj ile mücadele için organik atıklar kompost edilmeli”
7 Mart 2025
/haber/musilaj-ile-mucadele-icin-organik-atiklar-kompost-edilmeli-305214
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü
26 Ocak 2025
/haber/marmara-denizi-nde-yeniden-musilaj-goruldu-303972
Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
11 Ocak 2025
/haber/bakanliktan-iki-belediyeye-musilaj-cezasi-303537
Marmara Denizi’nde müsilaj: “Deniz kimyasala doydu”
17 Aralık 2024
/haber/marmara-denizinde-musilaj-deniz-kimyasala-doydu-302718
Müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliği yüzde 25 azaldı
7 Haziran 2024
/haber/musilaj-sonrasi-marmara-denizi-ndeki-balik-cesitliligi-yuzde-25-azaldi-296284
Greenpeace: Sorun müsilaj değil kirlilik
6 Ekim 2021
/haber/greenpeace-sorun-musilaj-degil-kirlilik-251385
LEVENT ARTÜZ VE AHMET DURSUN KAHRAMAN ANLATTI
"Müsilaj temizliği ve bertarafı çözüm değil durumu kurtarma"
9 Temmuz 2021
/haber/musilaj-temizligi-ve-bertarafi-cozum-degil-durumu-kurtarma-247050
Sayfa Başına Git