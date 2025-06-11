Müsilaj Marmara'da mercanların üstünü kaplamaya başladı

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren müsilaj, deniz tabanına çökerek canlı yaşamını tehdit ediyor; deniz ekosistemi için kritik öneme sahip mercanlar da risk altında.

Son gözlemlere göre deniz tabanındaki müsilaj Prens Adaları ile Marmara Adası ve Avşa Adası çevresinde bulunan mercan kolonilerinin üstünü kaplamaya başladı.

“Dipte de yoğun bir şekilde görülüyor”

Marmara Denizi'ndeki mercan kolonilerini ekibiyle birlikte düzenli olarak inceleyen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Maalesef bir kabus geri döndü, müsilajı tekrar yaşıyoruz. Henüz yüzeyde belki 2021'deki kadar belirgin değil fakat su kolonunda o dönemdekine benzer şekilde büyük parçalar halinde müsilaj var. Büyük mercan toplulukları ağırlıklı olarak denizin 30-40 metre arasındaki derinliklerindedir. Bu yılın başlarında müsilaj daha ziyade 5 metrelerde yoğunlaşıp 15-20 metrelere kadar olan katmanda çok yoğun bir şekilde vardı, 30'lara doğru seyreliyordu. Şu anda maalesef dipte de yoğun şekilde görülmeye başladı.

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“Marmara, hızlı cevap veren bir deniz”

“Henüz sayısal bir verimiz yok. Marmara'nın güneyinde artık mercan dallarında müsilaj parçaları olduğu hatta uç kısımlarından ufak ufak nekrotik bozulmalar başladığı görülüyor. Prens Adaları'ndaki en son dalışımızda iki hassas türün dallarında da tespit ettik. Dilerim bu kez aynı sonuca varmadan müsilaj bir an evvel ortadan kaybolur. Şu aşamada artık fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bu şekilde periyodik olarak yıllar içinde sürekli bu müsilajları görmeye başlarsak zaten yakında herhalde ölü bir canlılığın kalmadığı bir deniz olacak. Bu konuda endişeliyiz.

“Kimseyi bir ümitsizliğe sürüklemek istemem. Marmara Denizi, çok hızlı cevap veren bir deniz. Her yeri olmasa da sonuçta dinamiği yüksek bir deniz. Biz biraz çabalarsak bunun karşılığını mutlaka görürüz. Eylem planındaki maddelerin çok samimi şekilde ve ivedilikle uygulanması gerekir. Marmara'ya hiçbir şekilde arıtılmamış su girmemesi lazım. Biz bunu sağladığımız noktada mutlaka bunun bir karşılığını alırız diye düşünüyorum.”

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