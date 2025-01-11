Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası

3 atık su arıtma tesisine 4 milyon ceza

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 lira idari ceza kesildi.

Tekirdağ’da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova’daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir’de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası’ndaki denetimleri devam ediyor.