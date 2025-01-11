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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 11:52
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 12:17
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Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Havzası'nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyelerine ceza verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
*Gölcük Değirmendere’de, su altındaki müsilaj

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen denetimlerde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile dört işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesti.

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Marmara Denizi’nde müsilaj: “Deniz kimyasala doydu”
17 Aralık 2024
Görseli Büyüt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Görseli Büyüt

6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

Görseli Büyüt

3 atık su arıtma tesisine 4 milyon ceza

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 lira idari ceza kesildi.

Tekirdağ’da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova’daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir’de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası’ndaki denetimleri devam ediyor.

Görseli Büyüt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımız ekiplerince Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim ve izleme çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi havzasında yürütülen müsilaj denetimlerinde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 4 ayrı işletmeye toplam 10,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. İzleme ve denetim çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
müsilaj
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