TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.05.2026 09:52 8 Gulan 2026 09:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.05.2026 10:01 8 Gulan 2026 10:01
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şaredariya Amedê Cejna Zimanê Kurdî wê bi çalakiyên cihêreng pîroz bike

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, di çarçoveya 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî de bernameyeke ku ji bez, şano û çalakiyên zarokan pêk tê, amade kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şaredariya Amedê Cejna Zimanê Kurdî wê bi çalakiyên cihêreng pîroz bike
Fotograf: Malpera Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, ji ber Cejna Zimanê Kurdî îsal jî bernameyeke ji çalakiyên curbecur amade kir.

Çalakiyên ku ji aliyê Rêvebiriya Şaxa Parastin û Pêşxistina Ziman a ser bi Serokatiya Daîreya Çand û Karên Civakî ve têne organîzekirin, dê di 10, 15 û 17ê Gulanê de werin lidarxistin.

Bernameya 15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî diyar bû
Bernameya 15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî diyar bû
6 Gulan 2026

Bezîn

Çalakiya yekem a bernameyê dê di 10ê Gulanê de were kirin. Di çalakiyê de ku rastî Roja Dayikan tê, beza bi navê "Em ji bo zimanê dayikê dibezin" dê were lidarxistin.

Bernameya ku dê saet di 10.00an de dest pê bike, di saet 11.00an de dê starta wê were dayîn û di navbera Sumerpark û Meydana Deriyê Çiyê de were kirin. Di çalakiyê de welatî dê ji bo balê bikişînin ser zimanê kurdî werin ba hev.

Li Mêrdînê bernameya 15ê Gulanê aşkere bû
Li Mêrdînê bernameya 15ê Gulanê aşkere bû
Îro 06:12

Lîstika "Moraşîn"

Di 15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî de jî çalakiya şanoyê heye. Lîstika bi navê "Moraşîn" ku dê saet di 20.00'an de li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê were pêşandan, dê derkeve pêşberî temaşevanan.

Di çarçoveya bernameyê de ji bo zarokan jî çalakî hatine amadekirin. "Şahiya Zarok û Ciwanan" a ku dê di 17ê Gulanê de li Sumerparkê were lidarxistin, dê di navbera saet 11.00 û 17.00'an de be.

Her weha di çalakiyê de dê xebatên atolyeyê, nîşandana kûkelan, muzîk, rîtm, drama û lîstikên zarokan werin organîzekirin.

Girîngiya 15ê Gulanê ji bo kurdî

Di 15ê Gulana 1932an de, bi pêşengiya rewşenbîr û zimannasê Kurd, Celadet Elî Bedirxan û hevalên wî, Kovara Hawarê li bajarê Şamê bi tîpên Latînî hat derxistin.Kovara Hawarê ji ziman, çand û nasnameyê bigire heta wêjeyê, di gelek qadên rewşenbîrî de şoreşeke mezin pêk anî.

Ji wê rojê ve 15ê Gulanê  ji bo kurdan xwedî girîngiyekî mezin e û taybet e. 15ê Gulanê di sala 2006an de weke “Roja Cejna Zimanê Kurdî” hat ragihandin û gelê Kurd jî ji sala 2007an ve her sal 15ê Gulanê weke "Cejna Zimanê Kurdî" pîroz dikin.

(AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
15ê Gulanê Roja Cejna Zimanê Kurdî Şaredariya Amedê Zarok kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê