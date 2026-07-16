MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Ziyaret, heyetin dün (15 Temmuz) AKP ile gerçekleştirdiği temasın hemen ardından yapılması nedeniyle dikkat çekti.
İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü
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Görüşmelerde sürece ilişkin gelinen son durumun değerlendirildiği ifade edilirken, Meclis yeni yasama yılına geçmeden önce gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasanın da ele alınan başlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor. (TY)
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