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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 12:48 16 Temmuz 2026 12:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 13:35 16 Temmuz 2026 13:35
Okuma Okuma:  1 dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu / Arşiv
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İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Ziyaret, heyetin dün (15 Temmuz) AKP ile gerçekleştirdiği temasın hemen ardından yapılması nedeniyle dikkat çekti. 

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Görüşmelerde sürece ilişkin gelinen son durumun değerlendirildiği ifade edilirken, Meclis yeni yasama yılına geçmeden önce gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasanın da ele alınan başlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
imralı heyeti dem parti Devlet Bahçeli çerçeve yasa
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