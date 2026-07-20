İmralı Heyeti, Öcalan’la görüşmek için yola çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti.

Gelişmeyi, saat 12.00’da DEM Parti Basın Bürosu duyurdu.

İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü

Görüşmeye dair ayrıntılı bir açıklama ise henüz yapılmadı. (TY)