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YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 12:03 20 Temmuz 2026 12:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 12:11 20 Temmuz 2026 12:11
Okuma Okuma:  1 dakika

İmralı Heyeti, Öcalan’la görüşmek için yola çıktı

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı Adası’na doğru hareket etti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı Heyeti, Öcalan’la görüşmek için yola çıktı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti. 

Gelişmeyi, saat 12.00’da DEM Parti Basın Bürosu duyurdu.

İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü
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16 Temmuz 2026

Görüşmeye dair ayrıntılı bir açıklama ise henüz yapılmadı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Abdullah Öcalan imralı adası Pervin Buldan barış ve demokratik toplum süreci
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