İmralı Heyeti, Öcalan’la görüşmek için yola çıktı
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı Adası’na doğru hareket etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti.
Gelişmeyi, saat 12.00’da DEM Parti Basın Bürosu duyurdu.
İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü
16 Temmuz 2026
Görüşmeye dair ayrıntılı bir açıklama ise henüz yapılmadı. (TY)
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