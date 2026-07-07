TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 07.07.2026 09:15 7 Tîrmeh 2026 09:15
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.07.2026 09:37 7 Tîrmeh 2026 09:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rojnameger Hazar Dost û Kayhan Ayhan hatin desteserkirin

Rojnameger Hazar Dost, ji ber çalakiyeke ku di sala 2018an de beşdarî bûye, hat desteserkirin. Nûçegihanê rojnameya BirGunê Kayhan Ayhan jî li Stenbolê di mala xwe de hat desteserkirin. Ayhan desteserkirina li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bi peyama "Ez hatim desteserkirin" ragihand.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Hazar Dost û Kayhan Ayhan hatin desteserkirin
Rojnameger Kayhan Ayhan (li çepê) û Hazar Dost / Kolaj: ChatGPT

Li Stenbolê şeva Duşemê du rojnameger hatin desteserkirin. Hazar Dost ê ku lêkolînên wî di platforma nûçeyan a dîjîtal û serbixwe Ortakê de tên weşandin, êvarê ji ber çalakiyeke ku tê îdiakirin di sala 2018an de beşdarî bûye, hat desteserkirin.

Nûçegihanê rojnameya BirGunê Kayhan Ayhan jî li Stenbolê di mala xwe de hat desteserkirin. Hat zanîn ku Ayhan bi tohmeta ku  “Agahiyên xapînok di nava gel de belav kiriye” hatiye desteserkirin û ew birine Rêveberiya Emniyetê ya Stenbolê.

Rojnameger Doğu Eroglu li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand ku Dost li taxa xwe di firoşgeha fêkî û sewzeyan de, ji aliyê çar polîsan ve hatiye desteserkirin.

Eroglu di parvekirina xwe de da zanîn ku sedema desteserkirina Hazar Dost, “kêmasiya îfadeyê” ya di dosyeyekê de ye ku berê dadgeha herêmî biryar li ser dabû lê dadgeha îstînafê ev biryar betal kiribû.

Eroglu diyar kir ku Dost sibeha Sêşemê dê li Edliyeya Kuçukçekmeceyê derkeve pêşberî dadgehê.

Nûçegihanê BirGunê Ayhan ji ber nûçeyên doza ÎBBê hat desteserkirin

Nûçegihanê rojnameya BirGunê Kayhan Ayhan jî desteserkirina xwe li ser hesabê xwe yê Xê bi peyama, “Polîs hatin mala min, ez têm desteserkirin” ragihandin.

Rojnameya BirGunê ragihand ku Ayhanê ku doza Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (ÎBB) ji danişîna yekem vir ve dişopand, bi tohmeta ku  “Agahiyên xapînok di nava gel de belav kiriye” hatiye desteserkirin

Hat destnîşankirin ku Ayhan birine Rêveberiya Emniyetê ya Stenbolê ya li ser Kolana Vatanê.

(AEK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
desteserkirina rojnamegeran hazar dost Kayhan Ayhan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê