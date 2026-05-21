TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.05.2026 17:14 21 Gulan 2026 17:14
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.05.2026 17:20 21 Gulan 2026 17:20
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di danişîna yekem de Alîcan Uludag serbest bû

Nûçegihanê DW Tirkî Alican Uludag ji ber parvekirinên xwe yên li ser medyaya civakî dihat darizandin û di roja 90î ya girtina xwe de derket pêşberî dadger. Tevî daxwaza dozger a berdewamiya girtina wî jî, dadgehê biryara tehliyeya Uludag da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di danişîna yekem de Alîcan Uludag serbest bû

Nûçegihanê DW Tirkî Alican Uludag di roja 90î ya girtina xwe de derket pêşberî dadger.

Ji ber 22 parvekirinên wî yên li ser medyaya civakî, bi tohmetên ku "heqaret li Serokkomar kiriye", "bi zanatî agahiyên xapînok di nava gel de belav kiriye" û "bi eşkere hikûmeta Komara Tirkiyeyê û dezgehên darazê yên dewletê piçûk xistiye" doz lê hatibû vekirin. Danişîna dozê li 26emîn Dadgeha Cezê û Esliyeyê ya Enqereyê pêk hat.

Ji ber ku dadwerê dadgehê bi destûrî bû, Wezareta Dadê dadgerekî nobedar/yedek ji bo danişînê wezifedar kir. Danişîna ku diviyabû saet di 10.00an de dest pê bikira, saet di 14.30an de dest pê kir.

Nûçegihanê DW Tirkî Alican Uludağ hat girtin
Nûçegihanê DW Tirkî Alican Uludağ hat girtin
20 Sibat 2026

Alican Uludag neanîn salona danişînê. Ew ji girtîgehê bi rêya Sîstema Deng û Dîmenî (SEGBÎS) beşdarî danişînê bû. Parastina xwe ya li dijî îdianameyê bi vî awayî kir.

Li gora agahiyên ku MLSAyê ji danişînê ragihandine, parêzerên Uludag di salona danişînê de amade bûn. Serokê Baroya Enqereyê Mustafa Koroğlu jî daxwaz kir ku wekî parêzer tevlî dozê bibe.

Uludağ anî ziman ku ji ber SEGBÎSê ew tenê heyeta dadgehê dibîne û got ku ew dixwaze hemû salona danişînê bibîne; her wiha silav li xizm û hevkarên xwe yên rojnameger kir."

Dozger daxwaza berdewamiya girtina Uludag kir

Piştî parastin û axatinan dozgerê danişînê nêrîna xwe pêşkêş kir. Dozger derbarê daxwaza Baroya Enqereyê ya ji bo tevlîbûna dozê de, got ku biryar a dadgehê ye.

Dozger xwest ku girtina Uludag berdewam bike. Wekî hincet jî nîşandana delîlên berbiçav ên ku nîşan didin Uludağ sûcên li ser wî hatine barkirin kiriye û hûrgiliyên van çalakiyan pêşkêş kir.

Piştî daxwaza dozger a ji bo berdewamiya girtina Uludag, mafê axaftinê dan Alican Uludag. Ulıdag got ku hêmanên sûc bi rengekî berbiçav nehatine nîşan dan.

Uludag got: “Dozger behsa hêmanên sûc dike lê belê vê yekê bi têgehên berbiçav rave nake. Ger derbarê rojnamegerekî ku 90 roj in girtî ye de biryarekî wiha were girtin, ez gotinekî ku bibêjim nabînim.”

Piştî navberê dadgehê biryara xwe ya navberê eşkere kir û biryara tehliyeya Uludag da.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
alican uludağ dadkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê