Rapirsiya SONARê | Partiya Nû: Ji sedî 34,3, AKP: Ji sedî 30,2, CHP: Ji sedî 5
Li gorî encamên rapirsiya herî dawî ya Lêkolîna SONARê(SONAR Araştirma) ku di bernameyeke Sozcu TVyê de hatin eşkerekirin, Partiya NÛ piştgiriya xwe ya dengdanê derxist ji sedî 34,3yan û di rêza yekem de cih girt. Partiya NÛ beriya biryara "betalkirina mutleq" ji aliyê kadroyên rêveberiya CHPê ve li dijî rêveberiya Kemal Kiliçdaroglu hatibû damezirandin.
Di bersivên ku ji bo pirsyara “Vê yekşemê hilbijartina giştî çêbibe hûn dê dengê xwe bidin kîjan partiya siyasî?” hatine dayîn de, Partiya NÛ him weke rêjeya mitleq û him jî piştî belavkirina dengên kesên bêbiryar rêza xwe ya yekem parast.
Beriya ku dengên kesên bêbiryar bêne belavkirin, rêjeya dengên Partiya NÛ ji sedî 24,1 û rêjeya dengên AKPê ji sedî 21,2 hate pîvandin. Piştî belavkirina dengên kesên bêbiryar, Partiya NÛ derket ji sedî 34,3an û AKP 4 pûan li paş ma.
Di serokkomariyê de Erdogan di rêza yekem de ye
Li gorî nûçeya Gazete Pencereyê, di bersivên pirsyara vekirî ya “Vê Yekşemê hilbijartina serokomariyê çêbibe hûn dixwazin kî bi ser bikeve?”de Erdogan partiya xwe li pey xwe hişt.
Erdogan bi ji sedî 27,4an di rêza yekem de cih girt, Ekrem İmamoglu ji sedî 11,4, Ozgur Ozel ji sedî 11 û Mansur Yavaş jî di ji sedî 10,2an de ma.
Rêjeya yên ku hilbijartina pêşwext dixwazin ji sedî 59,4 e
Beşek mezin a beşdarên rapirsiyê ji pirsiyara “Li gorî we divê hilbijartina giştî ya pêşwext bê kirin an na?” re bersiva erê dan. Ji sedî 59,4ê kesên ku bersiva rapirsiyê dane gotin “Erê”, ji sedî 32,9an jî gotin “Na”.
Xwesteka guherînê
Rêveberê Lêkolîna Rawestê Roj Girasun ku encam şîrove kirin, daxwaza hilbijartina pêşwext bi xwesteka guherînê ya civakê ve girê da. Gîrasûn diyar kir ku ev meyl di lêkolînên din de jî xwe nîşan dide.
Girasun da zanîn ku di xebatên Lêkolîna Rawestê de jî Partiya NÛ di rêza yekem de ye û bi bîr xist ku her çiqas serdestiya hejmarî niha di destê muxalefetê de be jî, psîkolojiya siyasî û hêza desthilatdariyê dikarin vê tabloyê biguherînin.
(AEK/AY)