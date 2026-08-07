SONAR Anketi | Yeni Parti: Yüzde 34,3, AKP: Yüzde 30,2, CHP: Yüzde 5

SONAR Araştırma'nın Sözcü TV'de açıklanan anket sonuçlarına göre, CHP'den ayrılan kadroların kurduğu YENİ Parti yüzde 34,3 ile birinci sıraya yerleşti, AKP ise yüzde 30,3 ile ikinci sırada kaldı. Kararsızlar dağıtılmadan önce YENİ Parti yüzde 24,1, AKP yüzde 21,2 aldı. Cumhurbaşkanlığı tercihinde Erdoğan yüzde 27,4 ile ilk sırada yer alırken, İmamoğlu yüzde 11,4, Özel yüzde 11 ve Yavaş yüzde 10,2 ile takip etti. Katılımcıların yüzde 59,4'ü erken seçim yapılması gerektiğini belirtti. Rawest Araştırma yöneticisi Roj Girasun, sonuçların anlık bir görüntü olduğunu, siyasal psikoloji ve iktidar gücünün tabloyu değiştirebileceği konusunda uyardı.

SONAR Araştırma’nın Sözcü TV’de açıklanan son anket sonuçlarına göre, Özel ve "mutlak butlan" kararı öncesi CHP yönetimindeki kadroların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine meydan okuyarak kurdukları YENİ Parti, oy desteğini yüzde 34,3'e çıkartarak birinci sıraya yerleşti.

Araştırma şirketinin “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda YENİ Parti, hem mutlak oran olarak hem de kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra birinci sırayı korudu.

Kararsızlar dağıtılmadan önce YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 24,1, AKP'nin oy oranı yüzde 21,2 olarak ölçüldü. Kararsızların dağıtılmasından sonra YENİ Parti yüzde 34,3’e yükseldi, AKP 4 puan geride kaldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan ilk sırada

Gazete Pencere'nin haberine göre, araştırmada katılımcılara açık uçlu olarak yöneltilen “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda Erdoğan partisinin önüne geçti.

Erdoğan yüzde 27,4 ile ilk sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 11,4, Özgür Özel yüzde 11 ve Mansur Yavaş yüzde 10,2'de kaldı.

Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 59,4

Erken seçim konusundaki görüşleri sorulan katılımcıların büyük bölümü “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna olumlu karşılık verdi. Anketi yanıtlayanların yüzde 59,4’ü “Evet”, yüzde 32,9’u ise “Hayır” dedi.

Değişim arzusu

Sonuçları yorumlayan Rawest Araştırma yöneticisi Roj Girasun, erken seçim talebini toplumun değişim arzusuyla ilişkilendirdi. Bu eğilimin diğer kamuoyu araştırmalarında da kendisini gösterdiğini belirtti.

"Sonuçlar anlık bir görüntü"

Rawest Araştırma’nın çalışmalarında da Yeni Parti’nin ilk sırada çıktığını belirten Girasun, sayısal üstünlüğün şu anda muhalefet lehine görünmesine karşılık siyasal psikoloji ve iktidar gücünün tabloyu değiştirebileceğini hatırlattı:

“Bugünkü şey bir ekran görüntüsü, anlık ekran görüntüsü. O yüzden veriyi bu kadar statik okumamak lazım. Bir kamuoyu araştırmacısı olarak söylüyorum, anketlerin rehavetine de kapılmamak lazım.”

(AEK)