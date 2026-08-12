TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.08.2026 12:08 12 Tebax 2026 12:08
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.08.2026 12:56 12 Tebax 2026 12:56
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Qanûna Çarçoveyê ji bo pesendkirinê ji Erdogan re hat şandin

Qanûna Çarçoveyê di 10ê Tebaxê de li Lijneya Giştî ya Parlamentoyê hatibû pejirandin. Qanûn ji bo pesendkirinê ji Serokomar Recep Tayyîp Erdogan re hat şandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Qanûna Çarçoveyê ji bo pesendkirinê ji Erdogan re hat şandin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Pêşnûmeya bi sernava "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" ya weke “qanûna çarçoveyî” tê zanîn ji bo erêkirinê pêşkeşî Erdogan hat kirin.

Di 10ê Tebaxê de li Lijneya Giştî a Parlamentoyê di dengdanê de 467 parlamenteran dengê "erê", 87an dengê "na" dabû û 7 parlamenter jî bêalî mabûn.

Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê hat qebûlkirin
Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê hat qebûlkirin
11 Tebax 2026

Qanûna Çarçoveyê ji 12 madeyan pêk tê, bi wê armancê hatibû amadekirin ku ji bo pêvajoya çareseriyê, bingeheke hiqûqî ava bike.

Ji bo yasaya ku ji parlamentoyê derbas bûye were sepandin divê Erdogan wê erê bike.

Li Parlamentoyê kîjan partiyê ji bo pêşnûmeya “pêvajoyê” çi deng da?
Li Parlamentoyê kîjan partiyê ji bo pêşnûmeya “pêvajoyê” çi deng da?
11 Tebax 2026

Piştî erêkirina Erdogan, dê yasa di Rojnameya Fermî de were weşandin û bi awayê fermî dest pê bike û piştî ku yasa ket dewrê dê ew mekanîzmayên ku di Yasaya Çarçoveyê de hatine destnîşankirin dest pê bikin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdogan Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî Qanûna Çarçoveyî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê