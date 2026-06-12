Prof. Dr. Zelal Ekinci görevine iade edildi

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı için 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Prof. Dr. Zelal Ekinci, 10 yıl sonra görevine iade edildi.

Akademisyenin üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Ekinci için 11 Haziran Perşembe günü basın açıklaması düzenledi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yapılan açıklamaya öğrenciler, akademisyenler, sağlık emekçileri ve hastane çalışanları da destek verirken Prof. Dr. Zelal Ekinci de konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şube Başkanı Murat Harata ve KODA adına Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu konuştu.

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Harata, ihraçların ardından geçen 10 yıllık süreçte hukuksuzluklara karşı mücadelenin farklı alanlarda sürdüğünü belirtirken Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ise bildiriyi imzaladıkları süreçten sonra yaşananları hatırlattı.

Bilim insanı olmanın gerekliliğini yerine getirdiği için 400’den fazla akademisyenin hâlâ bedel ödediğini ifade eden Hamzaoğlu, ihraç kararlarının hukuksuzluğuna dikkat çekti.

“Devletin yurttaşlarını öldürmemesini istedim”

Görevine iade edilen Zelal Ekinci ise şunları söyledi:

Bu suça ortak olmayacağız dediğimizde, keskin nişancılar yüzünden yol ortasından cansız bedeni günlerce alınamayan ve bedeninden onlarca kurşun çıkarılan Taybet İnan, 57 yaşındaydı.

İhraç edildiğimde ben de 57 yaşındaydım. Ben 10 yıldır güzel yerler görüyorum, konserlere gidiyorum, akademideki gibi olmasa da hastalarıma bakıyorum, yani yaşıyorum. Devlet vatandaşını keskin nişancıların attığı kurşunlarla öldürtmesin dediğim için yaşadığım kayıplar, Taybet İnan ve ailesinin yaşadığı kayıpların yanında kayıp mıdır? Ana kucağında vurulan bebekler, buzdolabında saklanan evlatlar, panzer ardından sürüklenen bedenler gibi çokça acıya tanıklık ettik. Biz bu acıların son bulmasını istedik. Devletin vatandaşlarını öldürmemesini istemek suç değildir.

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“Artık kendimi bu kuruma ait hissetmiyorum”

Basın açıklamasının ardından meslektaşları ve öğrencileriyle hasret gideren Ekinci, bu açıklamanın yeni bir başlangıç değil kendisi için buruk bir son olduğunu ise bianet ile paylaştı.

İade kararlarının politik olmadığını belirten Ekinci, birkaç gün sonra emekli olacağını belirtti:

“Bugün 11 Haziran Perşembe. Bir aksilik çıkmazsa pazartesi günü emekli olacağım. Zaten yıllardır başka bir kurumda çalışıyordum. Çok uzun süredir de bu kuruma kendimi ait hissetmiyorum. Yine de başka insanlara moral olabilmek güzel. Ancak onların görevlerine iade edilmemesi de üzücü. Görevine dönenlerin iade edilme sebebi de ne süreç ne de başka politik bir etmen. Tamamen bizim ve avukatlarımızın hukuki mücadelesi.”

(AB/NÖ)