Barış Akademisyeni Prof. Dr. İzge Günal 8 yıl sonra üniversiteye döndü

Barış İçin Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. İzge Günal 7 yıl 9 ay sonra Tıp Fakültesi’ndeki görevine döndü.

Günal’ı fakültede meslektaşları karşıladı. Destek olan herkese teşekkür eden Güral "Eğer bu destek olmasaydı bu zorlu süreci atlatmak hiç de kolay olmayacaktı." dedi.

Günal sürecin uzunluğunu, "Biz atıldığımızda, şu anki tıp fakültesi öğrencileri ilköğretimin başındaydı. Kliniğe gittiğim zaman çalışma arkadaşım olacak asistanlar, araştırma görevlileri daha orta öğretimdeydi" sözleriyle anlattı.

Bu süreçte akademik özgürlüklerin gerilediğini dile getiren Günal, "Şöyle dönüp baktığımda, acaba diyorum, bizim atılmamız üniversiteleri ele geçirmek için bir işaret fişeği miydi? Öyleymiş gibi duruyor. Çok değişti üniversiteler. O yüzden kendimi geri dönmüş gibi değil de yeniden başlıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü hastane aynı hastane değil. Benim çalışmalarım ortada yok" diye konuştu.

Günal, "Şu ana kadar geriye dönen çok az barış imzacısı var. O yüzden umarım bu dönüş başka bir işaret fişeği olur ve herkesin geriye dönmesinin yolunu açar. Tabii ki buruk bir sevinç. Diğer arkadaşlarım da dönebilseydi, Beni burada son barış imzacısı geri dönüyor diye karşılasaydınız çok güzel olurdu" diye de ekledi.

2016-2018 yılları arasında 10 OHAL KHK'si ile 406 barış akademisyeni görevinden ihraç edilmişti. Aradan geçen 10 yılda yalnızca 14’ü hakkında verilen göreve iade kararı kesinleşti.

Prof. Dr. İzge Günal, Barış İçin Akademisyenler'in 2016'da yayımladığı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler arasındaydı. Haziran 2017'de üniversite, düer barış imzacıları ile birlikte Günal'ı da açığa aldı. Hukuk mücadelesi başlatan Günal, açtığı göreve iade davasını Kasım 2025’te kazandı. Aralık ayında işbaşı yapması bekleniyordu. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi Günal'ı göreve başlatmadı. Bunun üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesine başvuran Günal bu hukuk mücadelesini de kazandı. Mahkeme geçtiğimiz mart ayında uygulamanın yürütmesini durdurma kararı verdi.

