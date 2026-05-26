DW: Dîroka Weşanê: 26.05.2026 12:21 26 Gulan 2026 12:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.05.2026 13:35 26 Gulan 2026 13:35
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Polîsan beriya mîtînga Ozgur Ozel a li Îzmîrê midaxele kir

Polîsan bi ava şid êrîşî welatiyên ku ji bo mîtîngê li Bulvara Cumhuriyetê kom bûbûn kir. Di encama midaxeleyê de hejmarek welatî hatin desteserkirin. Serokê CHPê Ozgür Ozel ê ku hat qada mîtîngê, bi girseyê re ber bi Meydana Gundogduyê ve dest bi meşê kir.

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Polîsan beriya mîtînga Ozgur Ozel a li Îzmîrê midaxele kir
Fotograf: ANKA

Beriya mîtînga ku Serokê Giştî yê hilbijartî yê CHPê Ozgur Ozel wê îro li Îzmîrê li dar bixista, polîsan Meydana Cumhuriyetê bi barîkat û TOMAyan girt.

Li aliyekî polîsan destûr neda ku kes bikeve meydanê, li aliyê din jî saet li dorî 12.10an bi ava şid midaxeleyî welatiyan ku li ser Bulvara Cumhuriyetê kom bûbûn, kir. Hat ragihandin ku di dema midaxeleyê de hinek welatî hatine desteserkirin.

Serokê CHPê Ozgur Ozelê ku piştî demekî kurt gihîşt qadê, li ser Bulvara Cumhuriyetê tevî welatiyan ber bi Meydana Gundogduyê ve dest bi meşê kir.

Hema roja din a ku Ozel daxuyand wê saet 12.00an de li Meydana Cumhuriyetê mîtîngê çêbikin, Walîtiya Îzmîrê mîtîng qedexe kir. Walîtiyê daxwaza guhertina cih kiribû û pêşniyar kiribû ku mîtîng li Meydana Gundogduyê were darxistin.

Îro hejmareke zêde ya hêzên taybet li qada mîtîngê hatine bicihkirin. Meydana Cumhuriyetê bi barîkat û TOMAyan hat dorpêçkirin. Polîsan dest bi midaxeleyê kirin. Gelek kes hatin desteserkirin.

Tevî vê dorpêçkirinê jî, alîgirên CHP'ê her ku diçe ber bi qada mîtîngê ve tên. 

Alîgirên CHPê yên ku gihîştin qada mîtîngê, dirûşmeyên mîna “Wê roj bê û dem biguhere, AKP wê hesab bide gel”, “Kemalê xayîn”, “Serokê hilbijartî Serok Ozgur”, “Em ê bi berxwedanê bi ser kevin” û “Serokê Ozgur, Tirkiyeya Azad” berz dikin.

(EMK/AY)

Wê bê nûkirin...






Cihê Nûçeyê
Stenbol
CHP özgür özel mîtîng midaxeleya polîsan
