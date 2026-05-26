İzmir'de Özgür Özel'in mitingi öncesi polis müdahalesi
CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün İzmir’de yapacağı miting öncesi polis, Cumhuriyet Meydanı’nı bariyerler ve TOMA’larla kapattı.
Polis meydana girişlere izin vermezken, saat 12.10 sularında polis Cumhuriyet Bulvarı’nda toplanan yurttaşlara tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında bazı yurttaşlar gözaltına alındı.
#İzmir | CHP lideri Özgür Özel'in mitingi öncesi polis, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlara tazyikli su sıkarak müdahale etti. pic.twitter.com/JeGyo3KEDi— bianet (@bianet_org) May 26, 2026
Kısa süre sonra alana geln CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yurttaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
#İzmir | CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yurttaşlarla birlikte yürüyüşe geçti. Kitle, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. pic.twitter.com/XiPpKvfpT4— bianet (@bianet_org) May 26, 2026
Mitingin yapılacağı alana bugün çok sayıda çevik kuvvet ekibi getirildi. Cumhuriyet Meydanı barikatlar ve TOMA'larla ablukaya alındı.
CHP'liler ise ablukaya rağmen miting alanına gelmeye devam ediyor.
Miting alanına gelen CHP'liler, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hain Kemal", "Seçilmiş başkan Özgür Başkan", "Direne direne kazanacağız" ve "Özgür Başkan özgür Türkiye" sloganları atıyor.
(EMK)