Pınar Selek davası 18 Eylül'e ertelendi

Pınar Selek’in yargılandığı ve kamuoyunda “Mısır Çarşısı davası” olarak bilinen davanın duruşması, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, heyetin değiştiğini belirterek duruşmayı 18 Eylül 2026'ya erteledi.

Haziran 2022’de dördüncü kez verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davada, Selek’in ifadesinin alınmasına yönelik usuli eksikliklerin tamamlanmaması gerekçe gösterildi. Mahkeme, Selek hakkında yokluğunda verilen tutuklama kararının devamına hükmetti. Müdafi avukatların tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması yönündeki talepleri ise reddedildi.

Duruşmayı, her zamanki gibi yurtdışından gelen kalabalık bir heyet de takip etti.

Akademik kariyerine ilişkin bilgilendirme sunuldu

Duruşmada, Selek’in 2015’ten bu yana üyesi olduğu URMIS (Unité de Recherche Migrations et Société) araştırma laboratuvarının direktörü Florence Boyer tarafından mahkemeye yazılı bir bilgilendirme notu sunuldu.

Boyer, Selek’in Fransa’da akademik sistemin en üst düzey derecelerinden biri olan “devlet tezi”ni tamamlayarak sosyoloji alanında profesörlük unvanı aldığını bildirdi. Paris 8 Üniversitesi’nde 27 Ocak 2025’te gerçekleştirilen savunmanın, alanında uzman altı profesörden oluşan jüri tarafından değerlendirildiği ve yaklaşık dört buçuk saat sürdüğü aktarıldı.

Bilgilendirme notunda, Selek’in dört ciltten oluşan tez çalışmasının yayımlanmış eserleri, kapsamlı bir değerlendirme raporu ve daha önce yayımlanmamış bir araştırmayı içerdiği belirtildi. Boyer, Selek’in uzun yıllara yayılan çalışmalarının sosyoloji literatürüne önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Yayımlanmamış araştırma kitaplaştı

Selek’in avukatlarından Akın Atalay, daha önce yayımlanmamış bir araştırmanın da jüri tarafından değerlendirildiğini açıkladı. 1996–1998 yılları arasında Kürt toplumsal hareketleri üzerine yürütülen saha çalışmasının yayımlanmasının önerildiği ve çalışmanın 2026 yılında Paris Cité Üniversitesi tarafından kitaplaştırıldığı belirtildi.

Dayanışma mesajı

Duruşma sonrası açıklama yapan “Hala Tanığız Platformu”, Selek’in bilimsel çalışmalarına ve beraat talebine destek verdiklerini belirtti. Açıklamada, 27 yılı aşkın süredir devam eden dava sürecine rağmen Selek’in akademik ve aktivist çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Platform, Selek hakkında verilen beraat kararlarına rağmen yargılamanın sürmesini eleştirerek, “Pınar Selek’in bilim hakkını ve nihai beraatini savunuyoruz” dedi.

