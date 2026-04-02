biamag
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 12:02 2 Nisan 2026 12:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 12:11 2 Nisan 2026 12:11
Okuma Okuma:  2 dakika

Pınar Selek davası 18 Eylül'e ertelendi

Duruşmada, Selek’in 2015’ten bu yana üyesi olduğu URMIS (Unité de Recherche Migrations et Société) araştırma laboratuvarının direktörü Florence Boyer tarafından mahkemeye yazılı bir bilgilendirme notu sunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Pınar Selek davası 18 Eylül'e ertelendi
Fotoğraf: Hala Tanığız Platformu

Pınar Selek’in yargılandığı ve kamuoyunda “Mısır Çarşısı davası” olarak bilinen davanın duruşması, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, heyetin değiştiğini belirterek duruşmayı 18 Eylül 2026'ya erteledi.

Haziran 2022’de dördüncü kez verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davada, Selek’in ifadesinin alınmasına yönelik usuli eksikliklerin tamamlanmaması gerekçe gösterildi. Mahkeme, Selek hakkında yokluğunda verilen tutuklama kararının devamına hükmetti. Müdafi avukatların tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması yönündeki talepleri ise reddedildi.

Duruşmayı, her zamanki gibi yurtdışından gelen kalabalık bir heyet de takip etti.

Akademik kariyerine ilişkin bilgilendirme sunuldu

Duruşmada, Selek’in 2015’ten bu yana üyesi olduğu URMIS (Unité de Recherche Migrations et Société) araştırma laboratuvarının direktörü Florence Boyer tarafından mahkemeye yazılı bir bilgilendirme notu sunuldu.

Boyer, Selek’in Fransa’da akademik sistemin en üst düzey derecelerinden biri olan “devlet tezi”ni tamamlayarak sosyoloji alanında profesörlük unvanı aldığını bildirdi. Paris 8 Üniversitesi’nde 27 Ocak 2025’te gerçekleştirilen savunmanın, alanında uzman altı profesörden oluşan jüri tarafından değerlendirildiği ve yaklaşık dört buçuk saat sürdüğü aktarıldı.

Bilgilendirme notunda, Selek’in dört ciltten oluşan tez çalışmasının yayımlanmış eserleri, kapsamlı bir değerlendirme raporu ve daha önce yayımlanmamış bir araştırmayı içerdiği belirtildi. Boyer, Selek’in uzun yıllara yayılan çalışmalarının sosyoloji literatürüne önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Yayımlanmamış araştırma kitaplaştı

Selek’in avukatlarından Akın Atalay, daha önce yayımlanmamış bir araştırmanın da jüri tarafından değerlendirildiğini açıkladı. 1996–1998 yılları arasında Kürt toplumsal hareketleri üzerine yürütülen saha çalışmasının yayımlanmasının önerildiği ve çalışmanın 2026 yılında Paris Cité Üniversitesi tarafından kitaplaştırıldığı belirtildi.

Dayanışma mesajı

Duruşma sonrası açıklama yapan “Hala Tanığız Platformu”, Selek’in bilimsel çalışmalarına ve beraat talebine destek verdiklerini belirtti. Açıklamada, 27 yılı aşkın süredir devam eden dava sürecine rağmen Selek’in akademik ve aktivist çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Platform, Selek hakkında verilen beraat kararlarına rağmen yargılamanın sürmesini eleştirerek, “Pınar Selek’in bilim hakkını ve nihai beraatini savunuyoruz” dedi.

(EMK)

pınar selek davası Pınar Selek beraat Pınar Selek davası önceki açıklama
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pınar Selek'in yeniden yargılandığı dava yarın
1 Nisan 2026
/haber/pinar-selek-in-yeniden-yargilandigi-dava-yarin-318233
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in nihai beraati için mücadelemiz sürüyor
25 Mart 2026
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selekin-nihai-beraati-icin-mucadelemiz-suruyor-318017
Dört beraat, altı rapor, bir ömürlük sanıklık: Pınar Selek
22 Ekim 2025
/yazi/dort-beraat-alti-rapor-bir-omurluk-saniklik-pinar-selek-312782
Pınar Selek davası yarın yeniden görülecek
20 Ekim 2025
/haber/pinar-selek-davasi-yarin-yeniden-gorulecek-312717
İki dava bir kadın: Pınar Selek
20 Ekim 2025
/yazi/iki-dava-bir-kadin-pinar-selek-312694
Pınar Selek’e Şiddetsizlik 21 Birliği’nden onursal başkanlık unvanı
15 Ekim 2025
/haber/pinar-seleke-siddetsizlik-21-birliginden-onursal-baskanlik-unvani-312556
Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım
14 Ekim 2025
/haber/hala-tanigiz-platformu-pinar-selekin-nihai-beraatine-hep-birlikte-sahip-cikalim-312537
