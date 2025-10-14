Hâlâ Tanığız Platformu: Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım

Sosyolog-yazar, akademisyen ve feminist aktivist Pınar Selek’in 26 yıldır süren Mısır Çarşısı davası, 21 Ekim Salı günü saat 10.45’te İstanbul Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

“Hâlâ Tanığız Platformu” davaya destek çağrısında bulunarak, “Her adalet arayışı el ele ilerlemeyi zorunlu kılıyor” dedi.

Selek, 1998 yılında Mısır Çarşısı’nda meydana gelen ve bilirkişi raporlarına göre gaz kaçağı sonucu oluştuğu belirlenen patlamayla suçlanmış, ancak farklı yıllarda açılan davalarda dört kez beraat etmişti.

Buna rağmen dava süreci yıllardır yeniden açılarak sürdürülüyor. 25 Nisan tarihli son duruşmada mahkeme, Interpol’ün Kırmızı Bülten talebini reddettiğine dair resmî yazının dosyaya girmesine rağmen, önceki ara kararını tekrarlayarak talebin sonucunun beklenmesine hükmetti.

Ayrıca Selek hakkındaki tutuklama kararının devamına ve Adalet Bakanlığı’na istinabe evrakları hakkında bilgi verilmesi için yazı yazılmasına karar verildi.

“Hâlâ Tanığız Platformu”, Selek’e yönelik adli sürecin bir “işkenceye dönüştüğünü” belirterek tüm yurttaşları dayanışmaya çağırdı.

Açıklama özetle şöyle:

“Bir yandan silahsızlanma sonrası meclise taşınan barış umudu, bir yandan dört koldan süren baskılara karşı büyük bir mücadele sürüyor. Gelin, Pınar Selek’in nihai beraatine hep birlikte sahip çıkalım; çünkü bu beraat, aynı zamanda barış temelli hakiki bir değişimin de teminatı.”

Mısır Çarşısı davası

1998'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Pınar Selek, Mısır Çarşısı Davası'nda yargılandı. Yaptığı araştırmasına el konulan Selek, işkenceye uğradı. Kendisine uygulanan Filistin askısında sol kolu çıkan Selek için kolunun üstüne düştüğüne dair tutanak tutuldu. Selek, Mısır Çarşısı Patlaması'ndan yargılanacağını Ümraniye Cezaevi'nde tutukluyken televizyondan öğrendi.

9 Temmuz 1998'de meydana gelen Mısır Çarşısı patlamasından 2 gün sonra ve patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın yapıldığı bir süreçte gözaltına alınan Pınar Selek'e patlama ile ilgili tek bir soru dahi sorulmamıştı.

İddianamede isimlerine yer verilen tanıklar, poliste ve savcılıkta avukat olmaksızın verdikleri ifadelerde Selek'i suçladı. Selek'i suçlayan sanıklardan Abdülmecit Öztürk, duruşmada ise Selek'i tanımadığını ve ifadeleri işkence altında verdiğini söyledi. Duruşmalarda, Öztürk'ün Türkçe bilmeyen halası da ne yazıldığını bilmediği kağıda parmak basmaya zorlandığını anlattı.

Polisin, Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin olay yeri raporları da, ardından hazırlanan çok sayıda bilirkişi raporu da patlamanın bombadan kaynaklandığına dair herhangi bir bulgu ortaya koymasa da dava 25 yıldır sürüyor. 25 yıldır devam eden yargılama sürecinde altı ayrı olay yeri inceleme ve kriminal raporunda patlamada bomba izine rastlanmadığı belirtildi. Uzmanlar, tüpgaz kaçağından dolayı patlamanın meydana gelmiş olabileceğine yönelik görüş bildirdi.

Mahkeme, 2008'de davayı beraatle sonuçlandırdı. Savcılık, Öztürk hakkındaki beraat kararını temyiz etmedi ve karar kesinleşti. Selek hakkındaki karar ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı da mahkumiyet verilmesi için bozdu.

Selek, bu davadan dört kere beraat etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 25 yıllık yargılama süresince mahkemelerin 4 kez beraat kararı verdiği Pınar Selek'in, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" öngören eski Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinden cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Yargıtay, beraat kararının bozulmasını ve hapis cezasının onanmasını talep etti.

17 Ocak 2023 günü Yargıtay Ceza Genel Kurulu beraat kararının bozulması ile ilgili gerekçeli kararını İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de Pınar Selek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğine ilişkin kararı doğrultusunda Selek hakkında tutuklama ve kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi.

Selek, dördüncü beraatini bundan 8 yıl önce almıştı. 8 yıl boyunca davada bir gelişme olmadı. Ta ki geçtiğimiz Haziran ayında Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla beraat kararının bozulduğu haberi, daha karar imzadan çıkmadan, dava dosyasına konulmadan servis edilene kadar. Pınar Selek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanıyor