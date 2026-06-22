Pilates bandının cinsiyeti

Hafta sonu gittiğim bir Decathlon mağazasında, pilates yaparken kullanılan direnç bantlarının görselleri dikkatimi çekti.

Set, üç farklı direnç seviyesine sahip ve hem alt hem de üst vücut çalışmaları için tasarlanmış durumda. Bantlar esneme, kas aktivasyonu ve genel kuvvet antrenmanlarını desteklemek amacıyla kullanılıyor.

Sorun ise ürünün teknik işlevinde değil, sunumunda ve pazarlanmasında.

Hafif (light), orta (medium) ve zor (hard) olmak üzere üç seviyeye ayrılan bantların görsellerinde marka tarafından belirgin bir cinsiyetlendirme tercih edilmiş ve hafif ile orta seviyelerde kadın görselleri kullanılırken, zor seviyede erkek görseline yer verilmiş.

Arkadaşımın dikkat çektiği başka bir detay daha var: Kadın figürler daha düşük dirençli bantlarını iki elle ve daha “temkinli” bir duruşla kullanırken, erkek figür en zor seviyedeki bandı tek elle, daha “rahat” ve güçlü bir imajla kullanıyor. Böylece yalnızca direnç seviyesi değil, güç algısı da toplumsal cinsiyet kodları aracılığıyla yeniden üretilmiş oluyor.