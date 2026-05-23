HABER
23 Mayıs 2026 10:22
 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2026 10:26
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etmesinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

ANKA Ajansı'nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında son olarak İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da bazı adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
CHP kurultay Gözaltı
