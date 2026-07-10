Özgür Özel "yeni parti" seçeneğini açıkça tartıştı: "Kurar, gene birinci parti oluruz"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla yönetiminden uzaklaştırıldığı CHP’ye dönmek için yürütülen hukuk ve siyaset mücadelesinin sonuçsuz kalması halinde yeni bir parti kuracaklarını ilk kez çok açık dile getirdi:

“Ya gösterdiğimiz sabrın sonucu partiye döneriz ya da sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurar, birinci parti yine oluruz” dedi.

Gazeteci Ünsal Ünlü’nün YouTube kanalına konuk olan Özel, yeni parti seçeneğinin yalnızca ihtiyaten konuşulan bir “felaket senaryosu” olmaktan çıkarak üzerinde fiilen çalışılan siyasi seçeneklerden birine dönüştüğünü belirtti.

“Yeniyi arama sürecindeyiz” diyen Özel, henüz kuruluş tarihi ve milletvekili sayısı üzerinde kesinleşmiş bir karar bulunmadığını, ancak muhtemel bir baskın seçime karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı:

“Bazı düğmelere önden bastık. Şimdiden bazı çalışmaları yapıyoruz. Mevcut bir partiyi dönüştürmek de baskın seçime karşı lazımdır, o konuda da çalışmalar yapıyoruz.”

Özel, CHP’de kalma uğruna verilen mücadelenin muhalefetin iktidar yürüyüşünü durduracak bir noktaya ulaşması halinde partiden ayrılacaklarını söyledi:

“CHP’de kalma noktasındaki hukuk mücadelesi ve siyasi mücadelede artık orada kalmak, bizden umudu olanlara ve Türkiye’ye kaybettirme noktasına geliyorsa, oradan ayrıldığımızda yeni bir parti kurulacak.”

“Yüzde 80 yeni oluşuma oy verebilir”

Özel, karar sürecini kamuoyu araştırmalarıyla birlikte izlediklerini belirterek “Yüzde 20 partide devam et diyor, yüzde 80 yeni bir oluşum diyor” ifadesini kullandı. Bu oranların, seçmenin tamamına değil, CHP seçmeni içinde yeni bir oluşuma oy verme ihtimaline ilişkin araştırma sonuçlarına gönderme yaptığı anlaşılıyor.

Kamuoyu araştırmaları ne diyor? MetroPOLL’ün 28 ilde 1165 kişiyle yaptığı “Türkiye’nin Nabzı Haziran 2026” araştırmasında CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Özel’in de ayrı bir partiyle seçime girdiği senaryoda kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtılmadan Özel’in partisinin yüzde 24,9, AKP'nin yüzde 19,9 oy aldığı Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin yüzde 3,6 ile denklem dışında kaldığı görüldü. Kararsızlar dağıtıldığında Özel’in partisi yüzde 33,8 ile birinci, AKP yüzde 27 ile ikinci, Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde 5 ile üçüncü sırada kaldı. Araştırmada CHP seçmenlerinin yüzde 80’i Özel’in liderliğinde kurulacak bir partiye oy verme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Aynı araştırmada bu ihtimal genel seçmen içinde yüzde 46 olarak ölçüldü. Aynı araştırmada Özel’in yeniden CHP Genel Başkanı olduğu senaryodaysa CHP yüzde 26,8 ile birinci sırada, AKP yüzde 20,2 ile ikinci sırada ölçüldü. Ancak bütün araştırmalar aynı tabloyu vermiyor. ASAL Araştırma’nın 2 bin kişiyle yaptığı çalışmada, Özel’in kuracağı varsayılan yeni parti yüzde 21,4 ile ikinci sırada kalırken AKP yüzde 31,8 ile birinci, mevcut CHP yüzde 10,9 ile üçüncü sırada ölçüldü. Dolayısıyla araştırmalar, Özel’in liderliğindeki yapının CHP seçmeninin büyük bölümünü çekebileceğinde birleşse de yeni partinin kesin olarak birinci olacağı konusunda farklı sonuçlar veriyor.

“Akan selin önünde ben de duramam”

Özel, yeni parti kararında yalnızca anketlerin değil, sokakta oluşan siyasi hareketliliğin de belirleyici olacağını söyledi. “Sokakta coşkun akan bir sel var” diyen Özel, bu hareketliliğin İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’ın ve Türkiye’de iktidar değişikliği beklentisinin güvencesi olduğunu savundu:

“O selin benim yüzü suyu hürmetime akıyor gibi bir şeye girecek hâlim yok. Ama o selin önünde ben de duramam artık. O sel bize cesaret, kararlılık telkin ediyor.”

Özel, yeni partinin genel başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı adaylığının birbirinden ayrılması gerektiğini de vurguladı. Seçimi kazanacağı görülen kişinin aday gösterileceğini söyleyen Özel, “Doğru aday kimse onu aday gösteririm. Kazanacak garanti bir aday gördüğümde kendimle ilgili hayal kurmak aklımın ucundan geçmez” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaları da değerlendiren Özel, diploma iptalinden yolsuzluk, terör ve casusluk davalarına kadar farklı araçların tek merkezden kullanıldığını savundu. İmamoğlu’na savunmasını yapması için yeterli zaman tanınmamasını eleştiren Özel, 12 Eylül dönemindeki DİSK davasında sanıklara aylarca savunma hakkı tanındığını hatırlattı.

Bilgi kutusu | CHP, yeni parti ihtimaline nasıl geldi? CHP’deki kriz, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay ile sonraki olağanüstü kurultayın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 21 Mayıs 2026’da “mutlak butlan” kararı vermesiyle başladı. Mahkeme, Özel yönetimini görevden uzaklaştırarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden parti yönetimine getirdi. CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı Kararın ardından seçilmiş yönetim genel merkezi terk etmeyi reddetti. Kılıçdaroğlu yanlılarının binaya girmek istemesi üzerine 24 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi çevresine polis sevk edildi; polis biber gazı kullanarak binaya girdi. Bu müdahale, parti içindeki hukuki ve siyasi bölünmeyi fiili bir genel merkez krizine dönüştürdü. BİANET, ANKARA'DAN BİLDİRİYOR CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı Özel yönetimi başlangıçta yeni partiyi yalnızca CHP’nin seçime sokulmaması veya baskın seçim yapılması halinde kullanılacak bir “yedek” ya da “kıyamet senaryosu” olarak tanımladı. Haziran boyunca yeni bir partinin kuruluş hazırlıklarının sürdüğü, seçim yeterliliği bulunan mevcut bir partinin de dönüştürülebileceği açıklandı. Temmuz başında Özel’in MYK’sinde yeni partinin kuruluş takvimi, kadroları ve seçim senaryoları görüşülmeye başlandı. Özgür Özel yeni parti için kritik tarihi açıkladı

(AEK)