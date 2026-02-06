Otonom'dan yeni kitap: Kollontay: Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek

Otonom Yayıncılık, Cadı Kazanı dizisinden yeni bir kitabı okurla buluşturdu. Olga Bronnikova ve Matthieu Renault’nun birlikte kaleme aldığı Kollontay: Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek, Marksist feminizmin öncü isimlerinden Aleksandra Kollontay’ın düşünsel mirasını çok katmanlı biçimde ele alıyor.

Kitap, Kollontay’ı yalnızca burjuva ailesi ve ahlakına yönelttiği sert eleştirilerle değil; çelişkileri, tereddütleri ve devrimci sürecin ihtiyaçlarına yanıt verme çabasıyla birlikte inceliyor. Yazarlar, Kollontay’ın düşüncesindeki devingenliği hem çağının dışına taşan yönleriyle hem de güncelliğini koruyan yanlarıyla takip ediyor.

Kollontay, iktisadi ve siyasal devrimlerle gündelik yaşam, duygular ve ruhsal yapı arasındaki kopmaz bağı merkeze alıyor. Kitap, Kollontay’ın iş, aile ve devleti aynı anda sorgulayan yaklaşımını, komünalleşmenin “gerçek hareketi” içinde birbirine bağlanan süreçler olarak ele alıyor. Bu çerçevede, onun “aşk-yoldaşlık” kavramı günümüz açısından hâlâ sarsıcı bir öneri sunuyor.

Eserde, Marksizm ile feminizm arasındaki ilişki, basit bir birliktelik olarak değil; cinsiyetler arası eşitlikçi ilişkilerden ailenin çözülüşüne, aşk ve cinselliğin yeniden kuruluşundan yeniden üretimin komünalleşmesine uzanan bütünlüklü bir devrim programı olarak tartışılıyor. Yazarlar, Kollontay’ın düşüncesinin devrimci öncelikler hiyerarşisini altüst eden potansiyeline özellikle dikkat çekiyor.

240 sayfalık kitap, Ece Durmuş’un çevirisiyle yayımlandı.

Yazarlar hakkında

Olga Bronnikova, Saint Petersburg doğumlu. Grenoble Alpes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Matthieu Renault ise Toulouse Jean-Jaurès Üniversitesi’nde Eleştirel Felsefe Tarihi dersleri veriyor. Renault, C.L.R. James: La vie révolutionnaire d’un “Platon noir” (2016) adlı kitabın da yazarı.

Kollontay: Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek, Otonom Yayıncılık etiketiyle raflarda ve yayınevinin satış kanallarında yerini aldı.