KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 15:10 6 Şubat 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 15:14 6 Şubat 2026 15:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Otonom'dan yeni kitap: Kollontay: Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek

Kitap, Kollontay’ın iş, aile ve devleti aynı anda sorgulayan yaklaşımını, komünalleşmenin “gerçek hareketi” içinde birbirine bağlanan süreçler olarak ele alıyor. Bu çerçevede, onun “aşk-yoldaşlık” kavramı günümüz açısından hâlâ sarsıcı bir öneri sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Otonom'dan yeni kitap: Kollontay: Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek

Otonom Yayıncılık, Cadı Kazanı dizisinden yeni bir kitabı okurla buluşturdu. Olga Bronnikova ve Matthieu Renault’nun birlikte kaleme aldığı Kollontay: Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek, Marksist feminizmin öncü isimlerinden Aleksandra Kollontay’ın düşünsel mirasını çok katmanlı biçimde ele alıyor.

Kitap, Kollontay’ı yalnızca burjuva ailesi ve ahlakına yönelttiği sert eleştirilerle değil; çelişkileri, tereddütleri ve devrimci sürecin ihtiyaçlarına yanıt verme çabasıyla birlikte inceliyor. Yazarlar, Kollontay’ın düşüncesindeki devingenliği hem çağının dışına taşan yönleriyle hem de güncelliğini koruyan yanlarıyla takip ediyor.

Kollontay, iktisadi ve siyasal devrimlerle gündelik yaşam, duygular ve ruhsal yapı arasındaki kopmaz bağı merkeze alıyor. Kitap, Kollontay’ın iş, aile ve devleti aynı anda sorgulayan yaklaşımını, komünalleşmenin “gerçek hareketi” içinde birbirine bağlanan süreçler olarak ele alıyor. Bu çerçevede, onun “aşk-yoldaşlık” kavramı günümüz açısından hâlâ sarsıcı bir öneri sunuyor.

Eserde, Marksizm ile feminizm arasındaki ilişki, basit bir birliktelik olarak değil; cinsiyetler arası eşitlikçi ilişkilerden ailenin çözülüşüne, aşk ve cinselliğin yeniden kuruluşundan yeniden üretimin komünalleşmesine uzanan bütünlüklü bir devrim programı olarak tartışılıyor. Yazarlar, Kollontay’ın düşüncesinin devrimci öncelikler hiyerarşisini altüst eden potansiyeline özellikle dikkat çekiyor.

240 sayfalık kitap, Ece Durmuş’un çevirisiyle yayımlandı.

Yazarlar hakkında

Olga Bronnikova, Saint Petersburg doğumlu. Grenoble Alpes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Matthieu Renault ise Toulouse Jean-Jaurès Üniversitesi’nde Eleştirel Felsefe Tarihi dersleri veriyor. Renault, C.L.R. James: La vie révolutionnaire d’un “Platon noir” (2016) adlı kitabın da yazarı.

Kollontay: Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek, Otonom Yayıncılık etiketiyle raflarda ve yayınevinin satış kanallarında yerini aldı.

İstanbul
Otonom Yayıncılık Kollontay – Aileyi Sökmek, Aşkı Yeniden Örmek Ece Durmuş
Otonom'dan yeni kitap: "Ve Güzel Dediğimiz Ne Varsa – Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler"
9 Aralık 2025
9 Aralık 2025
Otonom Yayıncılık'tan yeni kitap: Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler
5 Aralık 2025
5 Aralık 2025
Otonom Yayıncılık'tan yeni kitap: Spinoza Marx'la Buluştuğunda
24 Ekim 2025
24 Ekim 2025
Otonom'dan yeni kitap: Savaşın Yeni Biçimleri ve Kadınların Bedeni
5 Mart 2025
5 Mart 2025
Otonom'dan yeni kitap: Kadın! Yaşam! Özgürlük!
3 Aralık 2024
3 Aralık 2024
Otonom Yayıncılık'tan yeni kitap: Kadından Doğma: Deneyim ve Kurum Olarak Annelik
28 Mart 2024
28 Mart 2024
Otonom Yayıncılık'tan yeni kitap: Güçsüzlük
7 Şubat 2024
7 Şubat 2024
Zapatistalar yeni otonom yapılarının modelini açıkladı
16 Kasım 2023
16 Kasım 2023
İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisi: Kapsayıcı ve otonom
6 Temmuz 2023
6 Temmuz 2023
BİR KİTAP
Otonom Yayıncılık’tan yeni kitap: Zami
24 Mayıs 2023
