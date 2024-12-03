Otonom’dan yeni kitap: Kadın! Yaşam! Özgürlük!

“Bir okul müdiresi, Dinî liderlerin sınıfların duvarlarında asılı portrelerini parçalayıp sırayla üzerlerine atlayan öğrencilerin kimliklerini polise vermeyi reddetti. Defalarca sorguya çekilmesinin ardından kalp krizi geçirerek öldü. 7 Aralık’ta Öğrenci Günü gösterileri sırasında bir öğrenci sendikasının sekreteri bir Besic üyesine sözleriyle haddini bildirdi. Birkaç saat sonra kaçırıldı. Dört gün sonra, kurşun delikleriyle dolu cesedi Karun nehrinin kıyısına vurdu. Geçici bir sarhoşluk bir anda kâbusa döndü.”

İranlı Fransız antropolog ve yönetmen Chowra Makaremi'nin “Kadın! Yaşam! Özgürlük!: İran’da Devrimci Bir Ayaklanmanın Yankıları” adlı kitabı, İran’daki uzun soluklu feminist direnişin 2022’deki ayaklanmayı nasıl tetiklediğini inceliyor.

Kadınların özgürlük arayışını yaşamla birleştiren hareket, toplumsal cesareti ve kolektif kimlikleri yeniden tanımlıyor.

Makaremi, aile geçmişinden ve antropolog kimliğinden ilhamla yazdığı kitapta, mücadele ve dayanışmanın devrimci gücünü, direnişin sesleri ve görüntüleriyle bir karşı-arşiv olarak sunuyor.

Kitap, Sinem Özer’in çevirisiyle Otonom Yayıncılık’ın “Cadı Kazanı Dizisi” kapsamında yayımlandı.

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