Otonom’dan yeni kitap: Kadın! Yaşam! Özgürlük!

“Bir okul müdiresi, Dinî liderlerin sınıfların duvarlarında asılı portrelerini parçalayıp sırayla üzerlerine atlayan öğrencilerin kimliklerini polise vermeyi reddetti. Defalarca sorguya çekilmesinin ardından kalp krizi geçirerek öldü. 7 Aralık’ta Öğrenci Günü gösterileri sırasında bir öğrenci sendikasının sekreteri bir Besic üyesine sözleriyle haddini bildirdi. Birkaç saat sonra kaçırıldı. Dört gün sonra, kurşun delikleriyle dolu cesedi Karun nehrinin kıyısına vurdu. Geçici bir sarhoşluk bir anda kâbusa döndü.”
İranlı Fransız antropolog ve yönetmen Chowra Makaremi'nin “Kadın! Yaşam! Özgürlük!: İran’da Devrimci Bir Ayaklanmanın Yankıları” adlı kitabı, İran’daki uzun soluklu feminist direnişin 2022’deki ayaklanmayı nasıl tetiklediğini inceliyor.
Kadınların özgürlük arayışını yaşamla birleştiren hareket, toplumsal cesareti ve kolektif kimlikleri yeniden tanımlıyor.
Makaremi, aile geçmişinden ve antropolog kimliğinden ilhamla yazdığı kitapta, mücadele ve dayanışmanın devrimci gücünü, direnişin sesleri ve görüntüleriyle bir karşı-arşiv olarak sunuyor.
Kitap, Sinem Özer’in çevirisiyle Otonom Yayıncılık’ın “Cadı Kazanı Dizisi” kapsamında yayımlandı.
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Yazar hakkında
İranlı Fransız antropolog ve yönetmen Chowra Makaremi (Şiraz, 1980) Centre national de la recherche scientifique’de (CNRS) araştırmacı.
Muhalif bir aileden gelen Makaremi’nin teyzesi ve annesi İran rejimi tarafından tutuklandıktan sonra 1981 ve 1988 yıllarında öldürüldü. Babası 1983 yılında Fransa’ya sürgüne gitti. Chowra Makaremi 1986 yılından beri Fransa’da yaşıyor.
Fransa’da siyaset bilimi, Kanada’da antropoloji eğitimi alan Makaremi, İran’daki sosyo-politik hareketler ve insan göçü üstüne çalışıyor. 2019 yılında çektiği Hitch, une histoire iranienne filminde ailesinin hikâyesinin izini sürdü.
Diğer kitapları: Entre accueil et rejet. Ce que les villes font aux migrants (Véronique Bontemps ve Sarah Mazouz ile birlikte, le passager clandestin, 2018); Cahier d'Aziz. Au coeur de la révolution iranienne (Gallimard, 2011). (TY)