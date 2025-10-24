Otonom Yayıncılık’tan yeni kitap: Spinoza Marx’la Buluştuğunda

Tracie Matysik’in “Spinoza Marx’la Buluştuğunda: Hümanist Olmayan Etkinliğe Dair Keşifler” adlı kitabı, Otonom Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Münevver Çelik ve Sinem Özer’in Türkçeye çevirdiği kitap, 19. yüzyılda Spinoza’nın felsefesinden esinlenen özgürlükçü, erekselcilik karşıtı ve gayrihümanist düşünce deneylerinin tarihine odaklanıyor.

Modernizmin insanı doğanın üzerinde, egemen bir varlık olarak konumlandıran anlayışına karşı, Spinoza’yı rehber edinen pek çok devrimci teorisyen, “etkinlik” kavramını hem insanlar arasında hem de insanlarla insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkiler üzerinden yeniden tanımlıyordu.

Matysik’e göre Spinoza ile Marx’ın “buluşması”, etkinliği ilişkisel bir çerçevede kavrayan bu düşünsel hat üzerinden gerçekleşti.

Yazar, söz konusu buluşmanın yalnızca 19. yüzyıla özgü bir olay olmadığını, 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze uzanan dönemde de birçok özgürlükçü ve devrimci düşünce akımına yön verdiğini belirtiyor.

Matysik, Spinoza ve Marx’ın kavramsal kesişiminin günümüz politik ve ekolojik tartışmaları için hâlâ güçlü bir ilham kaynağı olduğunu vurguluyor.