Otonom’dan yeni kitap: “Ve Güzel Dediğimiz Ne Varsa – Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler”

Otonom Yayıncılık, Cadı Kazanı dizisinin yeni kitabı olarak Shoal Kolektifi'nin hazırladığı “Ve Güzel Dediğimiz Ne Varsa: Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler” adlı çalışmayı yayımladı. Bilge Tanrısever’in Türkçeye çevirdiği kitap, işgal, sürgün, abluka ve mülksüzleştirme koşullarında yaşamı yeniden kurmaya çalışan 13 Filistinli kadının tanıklıklarını bir araya getiriyor.

Kitap, yalnızca şiddetin ve yokluğun değil; kolektif yaşamın, umudun ve yeniden kurmanın hikâyelerini aktarıyor. Bu kadınlar, İsrail’in sistematik yıkımına rağmen toplumlarını ayakta tutan, ata tohumlarını çoğaltan, yıkılan köylerini yeniden inşa eden, hastaneler kuran ve diasporada hafızayı yaşatan birer direniş öznesi olarak ses veriyor.

El-Avde Hastanesi gibi kolektif emekle kurulan kurumların hikâyeleri, buldozerlerle defalarca yıkılan köylerin yeniden inşası ve gündelik yaşamın içinden süzülen direniş pratikleri kitapta geniş yer buluyor.

Söyleşi yapılan kadınlar arasında gazeteciler, aktivistler, çiftçiler, engelli hakları savunucuları, diaspora yazarları ve BDS aktivistleri bulunuyor. Bu kadınlar kimi zaman kamerayla askerlerin karşısında duruyor, kimi zaman mülteci kamplarında topluluklarını örgütlüyor, kimi zaman da dünya çapında dayanışma bağları kuruyor.

Radyo programlarından sokak eylemlerine, permakültür çiftliklerinden hafıza çalışmalarına uzanan geniş bir pratik alanı, kitabın ana damarlarından birini oluşturuyor.

Shoal Kolektifi’nin editörlüğünü yaptığı bu çalışma, Filistinli kadınları yalnızca yaşadıkları şiddetin tanıkları olarak değil; özgürlüğün kurucu aktörleri olarak konumlandırıyor. Kitap, aynı zamanda bir karşı-hafıza ve direniş belgesi niteliği taşıyor.

Shoal Kolektifi hakkında

Shoal Kolektifi; yazarlar ve araştırmacılardan oluşan bağımsız bir kooperatif. Politik ve toplumsal dönüşümü hedefleyen hareketlere destek sağlamak için haber, analiz ve araştırmalar üretiyor. Ayrıca İsrail’in militarizmine ve apartheid politikalarına destek veren şirketleri izleyen Corporate Occupation projesini yürütüyor.

Bu kitap, Amy Hall, Eliza Egret, Lydia Noon ve Tom Anderson editörlüğünde hazırlanmış bir Shoal Kolektifi çalışması.

Kitapta söyleşileri yer alan kadınlardan bazıları:

*Aya el-Gazzavi – BDS aktivisti, Tek Demokratik Devlet Kampanyası üyesi

*Lina Nabulsi (mahlas) – Batı Şeria’dan politik örgütlü mücadele yürütüyor

*Sema Fadil – Montreal’de yaşayan Afro-Filistinli yazar

*Diana Huvalid – Foto-muhabir, sekiz yıldır işgali belgeliyor

*Şehd Ebu Seleme – Cibaliye’den Barselona’ya uzanan bir aktivist-yazar

*Şirin Hudayri – Ürdün Vadisi’nin sömürgeleştirilmesine karşı örgütleyici

*Lama Süleyman – Hayfa’dan anarşist-feminist bir perspektifle

*Şuruk Aila – Gazeteci eşinin öldürülmesinin ardından gazeteciliğe başlayan bir tanık

*Rana Ebu Rahme – Halk direnişi içinde bir gazeteci ve film yapımcısı

*Şatha Ebu Surur – Engelli hakları aktivisti, Dehişe Kampı’ndan

*Gade Hamdan (mahlas) – Permakültür çiftliğinde yaşayan bir direniş öznesi

*Mona el-Farra – El-Avde Hastanesi’nin kurucularından, halk sağlığı aktivisti

*Faize Ebu Şemsiye – Tel Rumeyde’de asker ve yerleşimci şiddetini belgeleyen video gazeteci

Kitabın önsözünü ise Filistinli Amerikalı aktivist ve avukat Hüveyde Arraf kaleme alıyor.

Otonom Yayıncılık, 240 sayfa 2025.

(EMK)