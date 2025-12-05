ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2025 15:25
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2025 15:27
1 dk Okuma

Otonom Yayıncılık’tan yeni kitap: Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler

Kitap, işgal, abluka, mülksüzleştirme ve zorla yerinden edilmeyle çevrili bir toplumsal ve siyasal bağlamda yaşamlarını sürdüren 13 Filistinli kadının tanıklıklarını bir araya getiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Otonom Yayıncılık’tan yeni kitap: Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler

Otonom Yayıncılık, Shoal Kolektifi’nin hazırladığı “Filistinli Radikal Kadınlarla Söyleşiler - Ve Güzel Dediğimiz Ne Varsa” kitabını ön siparişe açtı.

Bilge Tanrısever’in Türkçeye çevirdiği kitap; işgal, abluka, mülksüzleştirme ve zorunlu yerinden edilmeyle şekillenen bir coğrafyada yaşamını sürdüren 13 Filistinli kadının anlatılarına yer veriyor.

Kitapta hikâyelerine yer verilen kadınlar, hem maruz kaldıkları baskının hem de içinde bulundukları toplumsal koşulların gölgesinde, gündelik hayatta ve kamusal alanda yürüttükleri mücadeleyi aktarıyor.

Dayanışma pratikleri

Söyleşiler; sağlık hizmetlerini ayakta tutma çabalarından defalarca yıkılan köylerin yeniden inşasına, tarımsal üretimi sürdürmek için ata tohumlarının korunmasından diaspora topluluklarında hafızayı canlı tutmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Kadınların deneyimleri, hem bireysel hem kolektif düzeyde kurdukları dayanışma pratiklerine ışık tutuyor.

Kitapta ayrıca protestolara katılım, boykot çalışmaları, belgelemeye yönelik video aktivizmi ve medya üretimi gibi faaliyetler üzerinden Filistinli kadınların politikleşme süreçleri ele alınıyor.

Shoal Kolektifi; yazarlar ve araştırmacılardan oluşan bağımsız bir kooperatif olarak sosyal hareketlere kaynak üretmeyi amaçlıyor. Kolektif aynı zamanda İsrail’in sömürgecilik ve apartheid politikalarına destek veren şirketlerin izini süren Corporate Occupation adlı projeyi yürütüyor.

Kitapla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

