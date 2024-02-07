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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 13:06
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 13:06
2 dk Okuma

Otonom Yayıncılık’tan yeni kitap: Güçsüzlük

“Hezeyan ve Felç Çağında Yaşam” alt başlığıyla yayımlanan kitabın yazarı İtalyan filozof, göstergebilimci ve İtalya Marksist hareketinin öncülerinden Paolo Virno.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Otonom Yayıncılık’tan yeni kitap: Güçsüzlük

Güçlerimizi idare ediyoruz, ama kullanamıyoruz. Ses çıkarma yeteneğimiz sapasağlam duruyor, ama istediğimiz sözü bulup da söyleyemiyoruz. Yaşam boyu eğitim adeta görevimiz haline geldi, ama yetilerimizi edimselleştirmeyi nefesimizi tutmuş beklemekten başka bir şey yapmıyoruz. Kim bilir ne yapmak için önümüze çıkacak fırsatı, hiç öngöremeden, gönülsüzce bekliyoruz.

Otonom Yayıncılık, 2024 yılının ilk kitaplarından birini duyurdu.

“Güçsüzlük: Hezeyan ve Felç Çağında Yaşam” başlığıyla yayımlanan kitabının yazarı İtalyan filozof, göstergebilimci ve İtalya Marksist hareketinin öncülerinden Paolo Virno; çevirmeni ise Ece Durmuş.

Paolo Virno, post-yapısalcı ve post-Marksist düşünceyi bir araya getirerek, çağdaş kültürel ve politik sorunlar üzerine önemli katkılarda bulundu. Virno'nun düşünceleri, politik hareketlerin ve toplumsal değişimlerin karmaşıklığına odaklanarak, günümüz dünyasının anlaşılmasında önemli bir kaynak oluşturur.

Kitabın arka kapağından: 

“İster bir aşk ilişkisinde, ister güvencesiz çalışmaya karşı verilen bir mücadelede olsun, bırakalım gerekeni ve arzu ettiklerimizi yapmayı, maruz kaldığımız şokları karşılamayı bile beceremiyoruz. Eylemin ve söylemin felce uğramasından doğan bir güçsüzlük, kapitalizmde yaşam biçimlerimizin temel özelliği haline geliyor. İşin garibi, bu güçsüzlük kullanılmayan, yani edime dönüşmeyen yetiler ve becerilerin görülmemiş bir birikimiyle el ele gidiyor. Güçlerimizi idare ediyoruz, ama kullanamıyoruz. Ses çıkarma yeteneğimiz sapasağlam duruyor, ama istediğimiz sözü bulup da söyleyemiyoruz. Yaşam boyu eğitim adeta görevimiz haline geldi, ama yetilerimizi edimselleştirmeyi nefesimizi tutmuş beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Kim bilir ne yapmak için önümüze çıkacak fırsatı, hiç öngöremeden, gönülsüzce bekliyoruz.

Virno, kederli tutkularımızdan kurtulmak istiyorsak, gücün gerçekleştirilmek yerine istiflenmesinden, eksikliği değil de fazlalığından kaynaklanan bu güçsüzlüğü anlamak zorunda olduğumuzu söylüyor. Gücün farazi kıtlığına çare bulmaya çalışmak yerine, sahip olduğumuz güçleri gerçekten engelleyen bu bollukla nasıl başa çıkabileceğimizi soruyor. Gerçeği dönüştürmeye muktedir bir praksisin koşullarını, bu kronik güçsüzlükten kaçmayı sağlayacak kolektif alışkanlıklarda ve ortak kullanımlarda arıyor.”

Kitabı incelemek için tıklayın. (TY)

Otonom Yayıncılık Paolo Virno post-marksisizm Güçsüzlük
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