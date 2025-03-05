Otonom’dan yeni kitap: Savaşın Yeni Biçimleri ve Kadınların Bedeni

Otonom Yayıncılık Rita Laura Segato’nun yeni kitabı “Savaşın Yeni Biçimleri ve Kadınların Bedeni: Rita Laura Segato'nun Çalışmaları”nı yayınladı.

Kitabı, , İspanyolcadan çeviren ise Bilge Tanrısever.

Kitapta, Dünyanın çeşitli bölgelerinde hükümetlerin giderek otoriterleşmesi ve devletin geleneksel işlevlerinin çökmesiyle birlikte, şiddet dalgası ve kadın kırımının arttığına tanık oluyoruz. Arjantinli feminist antropolog Rita Laura Segato, bu yeni dönemi ve savaşın değişen biçimlerini kadınların bedenine yönelik ölümcül saldırılar üzerinden ele alıyor.

Segato’nun çalışmaları, şiddetin sadece özel ilişkilerde ya da münferit vakalarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kadınların ve dişileştirilen bedenlerin hedef alındığı sistematik bir şiddet biçimi haline geldiğini ortaya koyuyor.

Kadın Bedeni üzerinden yeni savaş stratejileri

Segato, savaşın yeni biçimlerini ulusötesi bir çerçevede ele alarak, kadın cinayetlerinin artık geleneksel bir savaşın sonucu olmadığını, aksine yeni savaş stratejilerinin bir parçası haline geldiğini vurguluyor.

Kadın cinayetleri, sadece özel ilişkilerde ya da tekil vakalarda görülen bir sorun olmaktan çıkmış, anonim ve sistematik bir iktidar suçuna dönüşmüştür. Bu şiddet biçimi, kadınların bedeni üzerinde uygulanan ölümcül bir kontrol ve baskıyı ifade eder. Segato'ya göre, savaşın giderek değişen biçimlerinde, kadınların bedeni stratejik hedef haline gelmiştir.

Kitap: "Yaşamı savunmak ve şiddete dur demek"

Segato’nun kaleme aldığı kitap, bu ölümcül şiddet döngüsüne karşı bir duruş sergileyerek, yaşamı savunma ve şiddeti durdurma çağrısında bulunuyor. Latin Amerika'dan yükselen bir çığlığa dikkat çeken Segato, birbirini yaşarken sevmenin gücünü vurguluyor ve şiddetin sona erdirilmesi için bir mütevazı katkı sunuyor.

Yazar Hakkında

Rita Laura Segato, Arjantinli feminist antropolog ve cinsel şiddet, kadın kırımı, ırkçılık ve sömürgecilik arasındaki ilişkilere dair derinlemesine araştırmalarıyla tanınmaktadır. Latin Amerika’da, sömürgecilik karşıtı feminizmin önde gelen figürlerinden biri olan Segato, Guatemala’daki Sepur Zarco davasında bilirkişilik yapmış ve o dönemde yaşanan cinsel şiddeti tüm dünyaya duyurmuştur. 2017 ve 2018 yıllarında EsGlobal tarafından en etkili Latin Amerikalı entelektüeller arasında gösterilen Segato, Latin Amerika ve Karayipler Sosyal Bilimler Ödülü'nü kazanmıştır. Halen Brasilia Üniversitesi'nde Antropoloji, Biyoetik ve İnsan Hakları alanlarında ders vermeye devam etmektedir.

Segato, aynı zamanda Buenos Aires Sosyal Bilimler Konseyi'nde seminerler düzenlemekte ve Madrid Museo Reina Sofia’da Anibal Quijano Kürsüsü’nün başkanlığını yürütmektedir. 2019’da Arjantin San Martin-Unsam Üniversitesi’nde Rita Segato Huzursuz Edici Düşünceler kürsüsü açılmıştır. 2021’de ise Salamanca Üniversitesi ona Fahri Doktora unvanı vermiştir.

Segato’nun yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı, kadın hakları ve şiddet konusundaki derinlemesine anlayışını ortaya koyan önemli eserlerdir.

(EMK)