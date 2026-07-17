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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 08:01 17 Temmuz 2026 08:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 09:05 17 Temmuz 2026 09:05
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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Fotoğraf: AA
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, AHBAP Derneği'ne yönelik yeni bir operasyon yaptı. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı.

Sabah'ın haberine göre polis, aralarında Oğuzhan Uğur'un da olduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Oğuzhan Uğur'un deprem sonrası açıklamaları gündem olmuştu. 

Yardım faaliyetleri döneminde Haluk Levent ile ortak kampanyalar yürüten Oğuzhan Uğur, kendisine yönelik eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Haluk Levent'in Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından ardından Oğuzhan Uğur, Salı günü (14 Temmuz'da) sosyal medya hesabında şu paylaşımı yapmıştı:

"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…"

"Ben bir dernek ya da vakıf değilim"

"Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BaBaLa TV'ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal… Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."

14 klişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında sorguları tamamlanan 19 kişiden, sanatçı Haluk Levent ve Avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 14 kişi dün (16 Temmuz'da) tutuklanmıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
oğuzhan uğur ahbap derneği haluk levent
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