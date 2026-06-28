TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.06.2026 14:13 28 Hezîran 2026 14:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.06.2026 14:16 28 Hezîran 2026 14:16
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ocalan: Ez Kadîr Înanir bi rêzdarî bi bîr tînim

Abdullah Ocalan ji bo hunermend Kadir İnanirê ku koça dawî kir peyameke sersaxiyê şand û got: “Ew ji bo gel hunermendekî rastîn bû.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Ocalan: Ez Kadîr Înanir bi rêzdarî bi bîr tînim

Abdullah Ocalan, ji bo hunermend Kadir İnanirê  ku di 77 saliya xwe de koça kir, ji Îmraliyê peyameke sersaxiyê şand.

Lîstikvan, derhêner û rewşenbîr Kadir İnanir  ji ber zatûreyê û kêşeya henaseyê li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin duh di 26ê Hezîranê koça dawî kiribû, îro (28ê Hezîranê) dê bê binaxkirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê peyama Rêberê PKKê Abdullah Ocalan wiha ye:

“Ez hunermendê mezin Kadîr Înanir ku di dilê gelê Tirkiyeyê de cih girtiye, bi rêzdarî bi bîr tînim.

Ew jî wek Yilmaz Guney û Sirri Sureyya nûnerê mezin ê xeta hunera sînameyê bû. Ew hunermendekî rasteqîn bû ji bo gel. Di dilê gel de xwedî nirxeke etîk û estetîkê bû. Yek jê pêşengên aqîlmend ê rast û bi israr ê pêvajoya aştiyê bû. Ew jî wekî Sirri Sureyya Onder şopdarê pêvajoya dawî ya aştiyê bû.

Ez bawer dikim ku dê Pêvajoya nû ya Aştî û Civaka Demokratîk bigihêje serkeftinê. Bi vê serketinê dê ruhê wî şad be.

Ez sersaxiyê ji xizm, dostên wî re û ji gelên me re dixwazim û bi rêzdarî û hezkirin silav dikim.

Abdullah Ocalan

27ê Hezîrana 2026-Îmrali”

(VC/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
kadir inanır abdullah ocalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê